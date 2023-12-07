سوزان ساراندون تعتذر عن خطابها المعادي للسامية!

اعتذرت الممثلة، الحائزة على جائزة الأوسكار، سوزان ساراندون عن التصريحات التي أدلت بها خلال خطاب ألقته في مظاهرة مؤيدة لفلسطين، والتي اعتبرها النقاد معادية للسامية.



وخلال تجمع حاشد في مدينة نيويورك الشهر الماضي، قالت ساراندون: "هناك الكثير من الناس الذين يشعرون بالخوف، ويخافون من كونهم يهوديين في هذا الوقت، ويتذوقون شعور كونك مسلما في هذا البلد".



كما انضمت إلى الحشد في ترديد "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، وهو ما يفسره كثيرون على أنه دعوة لتدمير الاحتلال الإسرائيلي.

وأثارت التعليقات رد فعل عنيفا وأدت إلى تخلي وكالة أمريكية للمواهب عن ساراندون.



وفي منشور على موقع "إنستغرام" يوم السبت، كتبت نجمة هوليوود أن "الصياغة كانت خطأ فادحا، لأنها تشير ضمنا إلى أن اليهود حتى وقت قريب كانوا غرباء عن الاضطهاد، في حين أن العكس هو الصحيح".



وتابعت: "يؤسفني بشدة التقليل من هذه الواقعية وإيذاء الناس بهذا التعليق"، مضيفة أن نيتها كانت التحدث ضد "التعصب بجميع أنواعه".



وتعد ساراندون من أشد المؤيدين للقضية الفلسطينية، ودعت بقوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.



وفي الشهر الماضي، تعرضت لانتقادات بسبب مشاركتها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لروجر ووترز، المؤسس المشارك لفرقة بينك فلويد، وهو من أشد منتقدي الاحتلال الإسرائيلي.



ومنذ بداية الحرب بين حركة المقاومة حماس والحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر، تم استبعاد العديد من المشاهير، بما في ذلك ميليسا باريرا، التي لعبت دور البطولة في سلسلة Scream، وعارضة الأزياء بيلا حديد، من عدة مشاريع بسبب موقفهم المؤيد لفلسطين.