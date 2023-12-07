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عيدة قناة تخط المسؤولية الاجتماعية مفهوما وآفاقا تطبيقية

12/7/2023 2:35:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






صدر، بدعم من وزارة الثقافة، كتاب بعنوان "المسؤولية الاجتماعية مفهوما وآفاقا تطبيقية"، لأستاذة وعميدة جامعة البلقاء التطبيقية السابقة الدكتورة عيدة مصطفى المطلق قناة.
الدكتورة قناة كتبت عن المسؤولية تحت عنوان "توطئة": "من المبادئ الإنسانية التي نشأت مع الإنسان منذ أن خلقه الله تعالى، فقد تشكلت البدايات الأولى للمسؤولية مع نشأة المجتمعات وتطورت مع تطور الحضارات وكرستها الشرائع السماوية وأطرتها بالتأصيل والدعوة إليها، ومارستها ووضعت لها منظومة من القيم الأخلاقية والإنسانية الفضلى تعارفت عليها المجتمعات البشرية على اختلاف عقائدها ومناهجها؛ كما تناولتها المواثيق والدساتير الدولية، وتعاملت معها الحكومات والشركات".
وترى المؤلفة، أن الشركات ومؤسسات الأعمال كانت تمارس أعمالها بحرية مطلقة دون الاكتراث بالأثر المترتب على أنشطتها على الوسط الذي تعمل فيه سواء كان داخليا أو خارجيا؛ فعلى سبيل المثال، في العام 1962، كتب الاقتصادي الأميركي الشهير "ميلتون فريدمان"، في كتابه "الرأسمالية والحرية"، ما ملخصه "إن المسؤولية الاجتماعية الوحيدة التي تقع على عاتق المسؤولين التقليديين في الشركات التجارية هي زيادة ما تحققه شركاتهم من دخل إلى أقصى حد ممكن وما يتكون من ثروة لحملة أسهمها. ومع انطلاق الثورة الصناعية ودوران عجلة الاقتصاد، وسيطرة القطاع الخاص وآليات السوق والتطبيق العملي للخصخصة، أصبحت معايير الربحية مقياس النجاح.
وتشير قناة إلى أنه في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، وما سبقها وواكبها من طفرات سكانية واسعة، أصبح كوكب الأرض بحاجة لمزيد من جهود كل من يعيش عليه بشر ومؤسسات للحفاظ على مقدرات الأرض من التلوث والهدر والاستهلاك الجائر واستنزاف الطاقات والموارد؛ فلم تعد مؤسسات الأعمال ومنظماتها قادرة على التغاضي عن مسؤوليتها الاجتماعية ودورها التنموي داخل المجتمع، فكان عليها التعامل مع هذه المطالب المجتمعية، حتى أصبحت المؤسسات المرغوبة شعبيا واجتماعيا هي تلك التي تدرك أن زيادة أرباحها إلى أقصى حد ممكن ليست كل ما ينبغي لها القيام به".
وترى المؤلفة أن المؤسسات المرغوبة هي التي تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية في الإصلاح الاجتماعي وتسهم في تحقيق الخير العام، فضلا عن حفظها لكرامة موظفيها ومعاملتهم باحترام، وهي تلك التي تفرض على نفسها التزامات وأدوارا اجتماعية وإنسانية، وتسعى إلى إنشاء مؤسسات تنموية أو على الأقل تضع خطة سنوية منتظمة واضحة الأهداف والمعالم لمساعدة الفئات المهمشة في المجتمع وتعمل على تنميتها بشكل فعلي.
وتقول قناة، إن التطور التكنولوجي والعلمي الهائل الذي تشهده بيئة الأعمال، وانتقال المجتمعات إلى مرحلة جديدة في ظل ما أطلق عليه "اقتصاد المعرفة"، أو "الاقتصاد الرقمي"، أصبح ينظر إلى المسؤولية الاجتماعية باعتبارها قضية رئيسية في اقتصاد الأعمال العالمي وتحولت من أنشطة تطوعية وتبرعات، إلى برامج وخطط واستراتيجيات.
وتبين المؤلفة، أنه بعد قيام "منظمة التجارة العالمية"، وما رافقها من تطبيقات صارمة لتحرير التجارة الدولية، شهد السوق العالمي جدلا واسعا حول مستقبل العمال في عصر الآلة، وبرز اتجاه لتفضيل الآلة على الإنسان لدى العديد من الشركات، إلى جانب الفضائح الأخلاقية التي طالت العديد من الشركات الكبيرة حول العالم "كالرشاوى والاحتيال التجاري والمالي، والجشع غير المسؤول، والتهرب الضريبي أو التقصير المهني"، واستتبع ذلك انتقادات وتساؤلات حول حقيقة العقد الاجتماعي بين هذه الشركات والمنظمات والمجتمع الذي تعيش فيه، وظهرت الحاجة الملحة للحكم الرشيد والمسؤولية الاجتماعية.
وكتب مقدمات للكتاب العديد من الأكاديميين، منهم أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.عبدالرزاق بني هاني، الذي يرى أن الدكتورة قناة قد انطلقت في كتابها من أرضية إسلامية سلسة، مستندة إلى ما ورد في صريح القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، حول المجتمع والإصلاح والرقي بالفرد والجماعة. وعلى الرغم من أن أساسيات أفكارها إسلامية بحتة، من غير لبس أو غموض، إلا أنها ألبستها ثوبا وإطارا يرتقي إلى سدة مشروع فلسفي-فكري مجدد. وذلك لأن الكثير من فلاسفة الفكر الوضعي-العلمي والعلماني، والإسلامي المعاصر، من العرب المسلمين والمسيحيين من أمثال الراحل سمير أمين، ومحمد أركون، وحسن حنفي، ومحمد عمارة وغيرهم، قد ناقشوا ومحصوا فكرة الإصلاح والتطوير المادي، وأرجوا أسباب التخلف إلى مواطن عديدة في عالم الأثروبولوجيا السياسية والحكم والتبعية والاحتلال الأجنبي.
ففي عالم التواصل الاجتماعي العابر للقارات، لابد للفكر الإصلاحي أن يخاطب عقول الدهماء قبل عقول النخبة، وهذا ما نجحت فيه المؤلفة في مخاطبة عامة العقول، في محاولة جادة لاختراق الجدار الذي صنعته النخبة فيما مضى من عقود، مبينا أن الكتاب جاء في سبعة فصول، وتميز الكتاب بحدة اللغة والترتيب وتسلسل الأفكار، ابتداء مما قاله المفكرون والكتاب السابقون عليها، وانتهاء برؤيتها الخاصة جدا، وقدرتها على تطويع الفكر الحداثي المعاصر باعتباره نقيضا للفلسفة الإسلامية، وتوظيفه في بيان عظمة المفهوم الإسلامي وقدرته غير المشكوك بها على إصلاح الفرد والمجتمع، ومخاطبة قضايا محلية مثل البرامج الإصلاحية غير البريئة، الصادرة عن السلطة الراهنة، وقوانين الأحزاب، وقضايا المجتمع المدني والتمكين واحتكار السلطة.
بينما كتب أستاذ علم الاجتماع في جامعة اليرموك د.عبدالحكيم الحسبان، متحدثا عن مفهوم المسؤولية الاجتماعية "هو مفهوم عابر للعديد من العلوم والحقول المعرفية ولا ينتمي حصرا إلى فرع معرفي واحد، فهو ينتمي إلى علوم التربية والاجتماع والسياسة والأخلاق والقانون، فقد أجادت المؤلفة في تبيان التشعبات والامتدادات المعرفية لهذا المفهوم داخل الحقول المعرفية المختلفة، كما أجادت في تناول المفهوم عبر الحقب الزمنية المختلفة".
ويرى الحسبان، أن أهمية هذه الدراسة تكمن من السياق الزمني أو من سباق اللحظة التي تأتي فيها، ولأن هذا الكتاب يأتي في لحظة يئن العالم فيها، ويعيش تحت وطأة النتائج المأساوية لتراث طويل من تجاهل ثقافة المسؤولية الاجتماعية. ففي عالم اليوم، بات بعض الأفراد يملكون من الثروة والسلطة، أضعاف ما تمتلكه مجتمعات ودول بأكملها، وفي عالم اليوم، رأينا كل أمم الأرض تتداعى لتجتمع علها تجد حلولا للكوارث المناخية التي ربما ما كانت لتحدث لو كانت سياسات التنمية والتصنيع والتحديث التي مورست، تستند إلى مفاهيم المسؤولية الاجتماعية.
ويشير الحسبان إلى أن الناس اليوم يشاهدون بأم العين الفوارق الطبقية والاجتماعية والمعرفية على مستوى العالم، كما في داخل البلد الواحد والمجتمع الواحد، وفي عالم اليوم أدى تجاهل قيم المسؤولية الاجتماعية في قطاعات التعليم وفي الإعلام والاتصال الجماهير إلى نتائج مأساوية. وعلى صعيد اللحظة الزمنية المحلية، فإن هذا الكتاب يأتي في وقت يعيش فيه الأردن مأزقا حقيقا على صعيد التنمية الاقتصادية، والسياسية، والتعليمية والبيئية، والأخلاقية، نتجت في جزء كبير منها عن تجاهل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وهو ما يعطي الكتاب رصيدا مضافا على صعيد التوقيت.
وخلص الحسبان إلى أن الكتاب يأتي ببعض من مستوى التكثيف الموضوعاتي والمفاهيمي الذي يشتمل عليه، ما يجعله بوابة حقيقية للكثير من المواضيع البحثية التي تستحق التوسع اللاحق من قبل الباحثين، كما يجعله مرشدا لكثير من المسارات البحثية التي يمكن للباحثين في علوم القانون والسياسة والإعلام والتربية أن يطوروها لتصبح مواضيع بحثية مهمة، وجديرة بالدراسة والتوسع.
ويشير د.عمر عبدالعزيز، إلى المسؤولية الاجتماعية وصلتها العميقة بالأخلاق، وابتعادها الضمني عن الوحشية بشكليها الفولكلوري البدائي من جهة، والعصري المنمق بأوراق السلوفان من جهة أخرى، ولإيضاح تلك الفكرة تقف قناة أمام النموذج الرأسمالي النمطي الذي أفضى إلى مركزية نظامي النقد والتجارة الدوليين، دونما اعتبار للميزات النسبية لكل بلد من بلدان العالم، بل وتخطى عبقرية المجال الحيوي لإعادة الإنتاج المادي والروحي، بوصفه نابعا بالأساس من تلك الميزات النسبية التي تتعرض لاغتيالات متتالية من قبل المركزيتين المالية والتجارية الدولية، ممثلة في روشتات صندوق النقد الدولي، ونواميس المنظمة الدولية للتجارة العالمية.
ثم تحدث د.عبدالعزيز، عن المنهج الذي كتبت به المؤلفة هذا الكتاب؛ حيث يبين أن هذا المنهج يتجلى من خلال التبويب والتوصيف والتصنيف، وكذا تضافر البعدين الوصفي والتحليلي لسلسلة واسعة من المفردات والعناوين، بحيث يمكن وصف التحرير المتبع باعتباره نابعا من منهجية جامعة، تضع بعين الاعتبار منطلقات البحث والاسترجاعات المفاهيمية، والأبعاد الأخلاقية المقرونة بالأديان.

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