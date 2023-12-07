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دورة فلسطين من كرامة تتواصل بعرض أفلام وثائقية وروائية

12/7/2023 2:35:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تتواصل في المركز الثقافي الملكي، فعاليات الدورة 14 (دورة فلسطين) من مهرجان "كرامة لأفلام حقوق الإنسان"، بعرض أفلام وثائقية وروائية طويلة وقصيرة، وعقد طاولة مستديرة تحت عنوان "لازمنا اجتماع".
وعرض في اليوم الثاني من الدورة التي تتواصل حتى الثلاثاء المقبل، 19 فيلمًا وثائقيًا (تسجيليًّا) وتحريكيًّا طويلًا وقصيرًا.
كما عقد في قاعة فخر النساء زيد داخل المركز الثقافي الملكي، اجتماع "أنهار/ الشبكة العربية لأفلام حقوق الإنسان".
و"أنهار" هو مشروع إقليمي بإدارة فريق معمل 612 المؤسس والممول، بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، يضم أعضاء من 11 دولة عربية، يواصل بعد سبعة أعوام من تأسيسه، توسعه ونشاطه الهادف إلى خلق التواصل بين الناشطين، ومخرجي الأفلام، ومديري المهرجانات، ومساحات العرض التي تعنى بأفلام حقوق الإنسان، بهدف بناء جسور تشجع تبادل الخبرات، من خلال إقامة الفعاليات، والإنتاجات وحملات الدعم المشتركة.
انبثق عن شبكة أنهار خمسة مهرجانات حقوقية حملت جميعها اسم "كرامة"، إضافة إلى مهرجان "إيراتو أفلام حقوق الإنسان" في ليبيا، مهرجان "أمم لأفلام حقوق الإنسان" في موريتانيا، ومؤسسة "إِكسيون 216" في تونس.
وفي مختلف مفردات المركز الثقافي الملكي: المسرح الرئيسي (مسرح هاني صنوبر)، والدائري (مسرح محمود أبو غريب)، وقاعة المعارض (قاعة فخر النساء زيد)، عرضت أفلام وثائقية طويلة وقصيرة من فلسطين: "بَكَرة رقم 21" (2022، 71 دقيقة) إخراج مهند اليعقوبي، "أريد أن أعيش" (2012، 17 دقيقة) إخراج أحمد طارق حمد، "كارثة غزة: اليوم الذي يلي" (2011، 55 دقيقة) إخراج: سمير عبد الله وخير الدين مبروك، "ملاحظات على النزوح" (2022، 74 دقيقة) إخراج خالد جرار، إضافة للفيلم الفلسطيني اللبناني البريطاني "شجرة فاديا" (2021، 82 دقيقة) إخراج سارة بيدينغتون. ومن تونس: "سوبر صليحة" (2023، 60 دقيقة) إخراج عماد المَثناني. ومن اليونان: "النصف الآخَر" (2022، 72 دقيقة) إخراج: جيورجوس موتافيس. ومن إنجلترا: "جدل" (2023، 30 دقيقة) إخراج: راي مالك، "الأغنية" (2022، 20 دقيقة) إخراج بن عبيدي. ومن قبرص "ليلة أعمال شغب" (2023، 14 دقيقة) إخراج: أندرياس شيتانيس. ومن إسبانيا "ساحة الخردة" (2023، ثماني دقائق) إخراج: ميغويل أنجل أوليفارز. ومن الهند "عالميْن" (2023، 12 دقيقة) إخراج: نيثيا غوبالاكريشنان.
كما يتواصل في قاعة فخر النساء زيد المعرض التشكيلي الملصقي "ضمير الفن" بمشاركة 18 فنانا محليا وعربيا وأجنبيا يعرضون 62 لوحة وعملا ملصقيًا.
دارت موضوعات الأفلام واللوحات المعروضة في فلك القضية الفلسطينية وقصص ناسها ومعاناتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، كما تناولت قضايا اللجوء، وعاينت قوارب الموت، وغاصت في تطلعات الإنسان وسعيه لانتزاع حقوقه، وألقت الضوء على المهمشين المنسيين، مقتربة من أحلامهم، متنقلة داخل طرفي ثنائية آلامهم وآمالهم.
في سياق متصل، وتحت عنوان "لازمنا اجتماع"، أو "يلزمنا اجتماع"، عقد في الحادية عشرة من صباح يوم أمس على المسرح الرئيسي في المركز الثقافي الملكي (مسرح هاني صنوبر)، طاولة مستديرة بمشاركة مختصين في العمل السينمائي والحقوقي من مخرجين ومنتجين وموزعين، يرافقهم ناشطون وخبراء ومحامون.
ويبحث مجتمعو الطاولة المستديرة مسألة مأسسة العمل السينمائي والثقافي والفني. كما يتدارسون سبل عزل سردية الاحتلال، وآليات مواجهة بروباغندا ممثليه وداعميه، وكيفية تحقيق مقاطعة ناجحة ومؤثرة.
الاجتماع يبحث، إلى ذلك، قيمة الأفلام الوثائقية بوصفها وثائقَ قانونية يمكن الاستفادة منها عند مقاضاة الاحتلال والمشتركين معه في المحاكم الجنائية الدولية على جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والداخل والشتات.

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