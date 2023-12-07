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فلسطين قضية مش ترند مفهوم يعمق القضية الفلسطينية بوجدان الشعوب

12/7/2023 2:35:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






"فلسطين قضية مش ترند"، عبارة تتردد على منصات التواصل الاجتماعي وفي الجلسات العائلية والحوارات التي تتناول الهجوم الإجرامي من قبل الاحتلال على أهل غزة، تأكيدا أن القضية الفلسطينية لم تغب، وأننا في حرب مستمرة لحين تحقيق النصر والتحرير.
بعد أكثر من 60 يوما من العدوان على قطاع غزة والاعتداءات والاعتقالات المتواصلة في الضفة الغربية، لعل العالم أجمع أدرك أن هذه الحرب لم تبدأ منذ أحداث 7 أكتوبر، بل هي حرب امتدت على مدار 75 عاما من المعاناة والألم.
وفي زمن السرعة والعالم الرقمي، ظن البعض أن التفاعل مع ما يحدث في قطاع غزة هو "ترند" سينتهي بسرعة كغيره، ولكن الحقيقة أن الحكاية لم تبدأ الآن، بل منذ سنين مضت، ولكن ما عشناه في الأيام الماضية عمقها أكثر في الوجدان وفي عقول أجيال اليوم التي ستحمل راية التحرير من بعد.
وحتى لو عاد البعض الى ممارسة حياته بشكل طبيعي، إلا أن القضية الفلسطينية حاضرة بين لحظاتها وفي حوارات الآباء مع الأطفال لترسيخ القضية في العقول، وبما أن هذه الأرض محتلة سيبقى الحديث عنها مستمرا، لتبقى القضية الفلسطينية حاضرة دائما بين الكبار والصغار، فلسطين ليست قضية موسمية. ومن الجانب الاجتماعي، يقول الدكتور محمد جريبيع، إنه لا شك بعد أكثر من 60 يوما من العدوان الصهيوني على غزة، بدأنا نلاحظ أن الشغف بمتابعة أحداث غزة قل الى حد ما نتيجة لطول المدة، ومن جهة أخرى، لا يستطيع الأفراد أن يبقوا دائما متابعين للأحداث ويتركوا مصالحهم الخاصة، لكن الأهم ألا ننسى القضية الفلسطينية.
ويوضح جريبيع، أن القضية الفلسطينية بالنسبة لنا ليست قضية موسمية أو قضية مرتبطة بحالة حرب؛ لأنها في الأساس قضية مستمرة على مدار سنوات طويلة، وكما نعلم فإن هنالك تحولات عديدة أصبحت تمارس على القضية الفلسطينية، وأصبح هنالك مقاومة تستطيع أن تحقق الكثير من الأهداف وتستطيع أن تكشف الوجه الحقيقي لدولة الكيان الصهيوني، وهذه النقطة الأهم التي يجب أن يركز عليها العالم أجمع.
ويعتقد جريبيع أنه من أهم نتائج الحرب القائمة الآن في غزة، أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تعيد القضية الفلسطينية الى طاولة البحث، ليس فقط على المستويين العربي والإقليمي، بل على المستوى العالمي.
ويقول "الأهم أننا، كأفراد، ندرك ونعلم تماما أن القضية الفلسطينية هي قضية مصيرية، وهي قضية الشعب العربي والإسلامي، وهي ليست قضية فلسطينية بالمفهوم الضيق بقدر ما هي قضية عربية إسلامية وقضية إنسانية وقضية الشعوب الحرة". ويضيف "يجب أن نعلم أن اهتمامنا بالقضية الفلسطينية ليس مرتبطا بأحداث معينة ولا بمواجهة عسكرية بين المقاومة والكيان الصهيوني بقدر ما هي مواجهة دائمة، والمواجهة ليس عليها دائما أن تكون عسكرية بقدر ما هي سياسية وإعلامية ونفسية واجتماعية، لأن الحروب ما بيننا وبين العدو الصهيوني ليست مؤقتة، وليست فزعات أو "ترندات" حتى نستطيع أن نتعامل معها بقدر ما هي حرب وجودية ندافع بها عن حقنا، وعن الحق العربي والإسلامي والمسيحي بفلسطين".
ويشير جريبيع، الى أننا نستطيع أن نستفيد من هذه الحرب بعوامل عديدة، فمن الأمور التي استفدنا منها، إعادة فكرة الوعي السياسي لدى أطفالنا وشبابنا ولدى الجيل الذي لم يكن لديه المعلومات الكافية عن فلسطين، فالجيل بلحظة ما تغرب عن القضايا العربية والإنسانية وانشغل بمتطلبات الحياة الحديثة وانشغل بالسوشال ميديا، وهذه الحرب أعادت فكرة الوعي السياسي لهم. ويلفت الى أن الجيل الجديد من الأطفال والشباب واليافعين منهم من عاد لقراءة التاريخ من جديد، ولو رجعنا لمحركات البحث الآن لوجدنا أكثرها سيظهر البحث عن القضية الفلسطينية وعن المقاومة الفلسطينية وعن التاريخ الأسود للكيان الصهيوني وما ارتكبته من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان باتجاه القضية الفلسطينية، وهذا يدل على شيء، ألا وهو أن هذه الحرب أعادت فكرة القضية الفلسطينية من جديد وقفزت الى أولوياتنا وأصبحت قضية وجدانية تتحكم بمشاعرنا وقلوبنا وعقولنا.
ويؤكد جريبيع، أننا لا نطلب من العالم أو المجتمعات العربية أن تترك أعمالها وحياتها وتقف أمام شاشات التلفاز لكى ترى الأحداث الأخيرة، بل نحن نقول إن عليهم ممارسة العمل الذي عليه، لأنه جزء مهم من حياتهم، وهذا تحد لرغبتهم في الحياة والصمود، فكلما نجحوا كانوا واعين للقضية الفلسطينية ولأهمية دورنا بدعم المقاومة الفلسطينية، وهذا جزء من حربنا ضد الكيان الصهيوني.
ويبين أن سير البعض وعودتهم لحياتهم الطبيعية هو وضع طبيعي، لأنها حرب طويلة وصراعنا مع العدو الصهيوني استمر على مدار 75 سنة وسيستمر أيضا الى حين تحرير فلسطين، ولذلك يجب أن تكون هنالك ممارسات لحياتنا الطبيعية لأننا لا نستطيع أن نعطل حياتنا واقتصادنا وتفاصيل الحياة ونشاطنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي نتيجة لهذه الحرب، لأنه يجب أن تكون لدينا ثقة وأن نبقى مؤمنين بعدالة القضية وبقدرة المقاومة على طرحها الدائم للقضية الفلسطينية على أجندة العالم.
ويقول جريبيع "هذه قضيتنا ونحن قد نعود الى حياتنا، ولكن نبقى نمارس أدوارنا بدعم القضية والمقاومة وفضح العدو الصهيوني وفضح جرائمه من خلال السوشال ميديا، ومن خلال الحديث عن القضية الفلسطينية وعن المقاومة والحديث عن الجرائم الصهيونية في جلساتنا الخاصة، فهذا أيضا يثير الوعي ويشكل رأيا عاما داخليا ويعيد التلاحم والاهتمام العربي والدولي بالقضية الفلسطينية".
ومن الجانب التربوي، يبين الدكتور عايش النوايسة، أن هنالك قضايا نعلمها للطلاب وتسمى القيم والاتجاهات، موضحا أن الجانب الذي يتعلق بالقيم والاتجاهات يتعلق بالثوابت، والقضية الفلسطينية هي قضية ثوابت وقيم واتجاهات، ولذلك من جانب التعليم عندما يتعلم الطفل القضايا التي تتعلق بالقيم والاتجاهات والمتعلقة بالثوابت كفلسطين، يتعلم أنها ثابتة وقضية شعب معتدى عليه وأرض محتلة من قبل عدو مغتصب. ويشير نوايسة الى أن تقديمها كمنوذج تعليمي يجب أن يختلف عن الطريقة التي نتعاطى بها اليوم؛ إذ إن هنالك فرقا بين ما نعلمه خلال المنهاج الرسمي وما يتعلمه الأطفال خارج المنهاج الرسمي "المنهاج الخفي" وهو الإعلام، وهو المسيطر الآن، مبينا أنه شئنا أم أبينا، علينا أن نعترف أن المنهاج غير الرسمي "مواقع التواصل الاجتماعي" هو المسيطر على الفكر الآن.
ويفسر نوايسة "اليوم، قد يشرح المعلم لساعات والطفل قد لا يتلقى الفكرة بالقدر الذي يتلقاها عندما يشاهد فيديو أو صورة عبر مواقع التواصل، إذ تكون لديه أكثر رسوخا من الذي تحدث به المعلم أو من عمليات التعليم، ولذلك طرح هذا السؤال: لماذا لا نسخر هذه التقنية لعمل عمليات التعلم والتعليم لثوابت، وبذلك نستغلها ويكون لنا بها رسائل تعليمية؟".
ويذكر نوايسة، أن العالم الافتراضي اليوم هو عالم يستخدمه الجميع للتجارة والتسويق، ولذلك لماذا لا نستخدم هذا العالم ذاته لعمليات التعلم والتعليم؟، وأن يكون موجها لهؤلاء الأطفال نحو فلسطين بأنها قضية لم تبدأ اليوم ولم تنته من خلال المقاطعة فقط، بل هو من السلوكيات التي تتواصل وتنصر بها القضية الفلسطينية، ولكن ما يتعلق بالثوابت وعروبة فلسطين وقضيتها هذه يكون على الجانب الإعلامي أن يغطيه، فهنا يأخذ هذا الجانب صفة التعليم، ويصبح جانبا إعلاميا تعليميا".
ويبين أنه في النظم التعليمية هنالك رسائل موجهة، وفي هذه الفترة، الأطفال بحاجة لعمليات التعليم برسائل موجهة من خلال الإذاعة الصباحية في المدرسة ومن المعلمين، ومن خلال تعزيز الأنشطة في المنهاج الرسمي، وبذلك يكون لدينا تركيز أكثر على التعليم الذي يتعلق بفلسطين وتاريخها وعروبتها.
ويؤكد نوايسة، أن دور مواقع التواصل والمدرسة والأسرة يأتي بهذا الترتيب عند الطفل، لذلك يجب أن تتكاتف الجهود معا لترسيخ القضية.
ويشير الى أنه، وللأسف، غابت فلسطين عن التعليم والإعلام لفترة زمنية بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وهي التي أجبرت على ذلك، ولكن الفرد اليوم بحاجة لأن يستغل هذه الأحداث ويتجه الى التدريس عن طريقة الأحداث الجارية، وبالتالي يتطرق لها ويعرضها ويعلم الأطفال أن فلسطين عربية وجزء من الوطن العربي ولو غابت القضية لكنها ثابتة.
ويلفت إلى أن التساؤلات التي يطرحها أطفال اليوم تثير التفكير الناقد لدى الطفل وتولد لديه الرغبة في المعرفة، لذلك يجب أن تكون الرقابة الأسرية حاضرة لتوجه الطفل وتصحيح أي معلومة خاطئة، فإن دور الأسرة في التوجيه مهم، والأصل أننا من خلال عمليات التعلم والتعليم سواء المنهاج الرسمي أو غير الرسمي، يجب أن يكون هنالك توعية وتوجيه، فهذه فرصة لإعادة التفكير بعروبة فلسطين وعروبة القضية وثوابتها.
ويختتم نوايسة حديثه، مؤكدا أن القضية عادت مع جيل واع وقادر على أن يحقق النصر مستقبلا، ويقول "نحن كنا نظن أن هذا الجيل هو جيل التقنية والسوشال ميديا.. ولكن الحقيقة أن هذا الجيل ذكي ويفكر وقادر على أن يوصل رسائل مهمة تحصد ملايين المشاهدات ويكسب ويغير في الرأي العام ويؤثر من خلال مواقع التواصل، لذلك يجب أن نتعاطى معه بذكاء".

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