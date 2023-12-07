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أمين عمان يشارك في الاجتماع الوزاري لقمة تغير المناخ COP 28

12/7/2023 2:35:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أن المدن في خط المواجهة الأول مع التحديات الإقليمية والعالمية و الحضرية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية، الأمر الذي يستلزم بذل كافة الجهود لمواكبة النمو المتسارع بخطط وبرامج تعزز من جودة الحياة لبناء مدن منعة و مستدامة وشاملة.

وأشار في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في جلسة الاجتماع الوزاري بشأن التحضر وتغير المناخ في مؤتمر COP 28 المنعقد في دبي، أنه وفي إطار التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وتحقيقا لالتزامها بتخفيض انبعاث الكربون، بذلت عمان جهودا كبيرة لمواءمة أهداف التنمية المستدامة العالمية مع أطر السياسات على المستوى الوطني.

ولفت الشواربة أنه انطلاقا من التزامنا كأحد أعضاء شبكة C40 بأن تصبح عمان متعادلة كربونيا في العام 2050 فقد عملت الأمانة على تحديث خططها وتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية لمواجهة آثار التغير المناخي.

حيث تم إطلاق خطة عمان للتغير المناخي عمان 2050 عام 2019 وكانت أول خطة عمل خاصة بالتغير المناخي في المنطقة، وركزت على التخلص من الكربون من اقتصاد المدينة و تطوير المنعة ضد تغير المناخ.

كما تم تطوير خطة عمان مدينة خضراء لعام 2021 لتحسين الأداء البيئي ومواجهة التحديات البيئية الحضرية وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، و الالتزام بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من 14% الى 31% مع التوجه للانتقال نحو اقتصاد و مناخ منخفض الكربون وتنمية تتعامل مع المناخ بشكل مرن.

وأشار الشواربة إلى ان الامانة تتعاون مع القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الحضرية، إضافة الى بناء شبكة علاقات دولية مع البلدان و المدن و المنظمات، مما يسهم في تبادل المعرفة والخبرة وتنمية القدرات المحلية في قطاعات الرعاية الصحية، الطاقة، النقل العام و التخطيط الحضري.

وقامت عمان بدمج التصميم الحضري المُراعي للمياه مع مبادئ أنظمة الصرف الصحي الحضري بالتعاون مع UN-HABITAT من خلال مشروع زيادة منعة عمان للفياضانات المفاجئة بهدف تقليل خطرها في المناطق الحرجة بنسبة 50% بحلول عام 2040.

وعلى هامش المؤتمر اجرى الشواربة عدة لقاءات لتعزيز منظومة إدارة النفايات الصلبة مع شركة أبوظبي القابضة ممثلة بشركة تدوير وشركة بيئة بحث خلالها أوجه التعاون مستقبلا من خلال شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير.
كما التقى المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي ميسكيرم برهاني ، حيث بحث الطرفان أوجه التعاون في مجالات إدارة النفايات والنقل العام والتخطيط الحضري.

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