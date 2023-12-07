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حماية المستهلك تدعو المواطنين إلى زراعة الخضار بمنازلهم

12/7/2023 2:35:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، المواطنين الذين يمتلكون مساحات قابلة للزراعة إلى الاستفادة منها وزراعتها ببعض أنواع الخضار التي لا تحتاج لكميات كبيرة من الماء ويكون اعتمادها في عملية النمو على مياه الأمطار وذلك للتخفيض من قيمة الفاتورة الشرائية.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إن زراعة المساحات المتوفرة في البيوت بالخضار والورقيات مثل البندورة والفاصوليا والنعنع والبقدونس، ستساهم بالتوفير ولو بجزء بسيط من ميزانية الشراء اليومية، كما أنها ستنمي وتعزز فكرة النهوض بالاقتصاد الأهلي في الأرياف والضواحي والمخيمات، لا سيما وأن الاقتصاد الأهلي يعتبر الشريك الثالث في رفد ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف عبيدات أنه يمكن الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من الخبراء في المجال الزراعي من أجل التعرف على الطرق الحديثة في الزراعة المنزلية وكيفية استغلال الأراضي المتوفرة في البيوت لزراعة ما يمكن زراعته ببعض أنواع الخضار، التي تنمو بشكل سريع، وبخاصة أن زراعة هذه الأنواع ستساهم في التقليل من تكاليف الحياة اليومية، وعدم شراء الخضار بأسعار مرتفعة في فصل الشتاء الذي عادة ما ترتفع فيه أسعار بعض الأصناف ولفترة ليست بقصيرة.

وطالب وزارة الزراعة بعمل ندوات وورشات عمل تعريفية وإرشادية يكون الهدف منها تثقيف وتعريف المواطنين بطرق الزراعة والمنتجات الأسرع نموا والتي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه. (بترا)

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