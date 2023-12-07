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التطوع.. قوة دافعة نحو تجديد الحياة الحزبية

12/7/2023 2:35:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. مجدي محمد حمدان






في قلب الشرق الأوسط، حيث تتشابك خيوط التاريخ والسياسة بعمق، يبرز الأردن كمثال حي على السعي نحو تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية. في هذا السياق، يأتي دور التطوع كعنصر حاسم في تشكيل ملامح الحياة الحزبية وتعزيز النسيج الديمقراطي للمملكة. لقد أدركت القيادة الأردنية، برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، أن التطوع ليس مجرد عمل إنساني نبيل، بل هو أيضاً ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، يشارك بفعالية في صياغة مستقبل البلاد. هذه المقالة تستكشف كيف يمكن للتطوع أن يسهم في تقوية الأحزاب السياسية في الأردن، وتحليل الآثار المترتبة على ذلك في تعزيز العملية الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة.

فالتطوع، بمفهومه العام، هو إسهام فردي أو جماعي يتم بمحض الإرادة وبدون توقع مقابل مادي، يهدف إلى خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة. في الأردن، يمكن لهذا النوع من النشاط أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز الحياة الحزبية وتوطيد الديمقراطية.

أولاً، يسهم التطوع في تعزيز الوعي السياسي والمشاركة المدنية. من خلال العمل التطوعي ضمن الأحزاب السياسية، يتاح للمواطنين، وخاصة الشباب، فرصة للتعرف على العملية السياسية والمشاركة فيها بشكل مباشر. هذا التفاعل يساعد في خلق جيل واعٍ ومشارك بفعالية في الحياة السياسية للبلاد.

ثانياً، يعزز التطوع الشفافية والمساءلة في الأحزاب السياسية. الأحزاب التي تستقطب المتطوعين تتعرض للمزيد من الرقابة والتقييم الذاتي، مما يساهم في تحسين أدائها وزيادة مصداقيتها لدى الجمهور.

ثالثاً، يمكن للتطوع أن يساعد في بناء قدرات الأحزاب السياسية. المتطوعون، بما يحملونه من مهارات وخبرات متنوعة، يمكنهم تقديم مساهمات قيمة في تطوير استراتيجيات الأحزاب وتعزيز قدراتها التنظيمية والإدارية.

رابعاً، يسهم التطوع في تعزيز التنوع والشمولية داخل الأحزاب. من خلال استقطاب متطوعين من مختلف الخلفيات الاجتماعية والثقافية، تصبح الأحزاب أكثر تمثيلاً للنسيج الاجتماعي الأردني.

خامساً، يعتبر التطوع وسيلة لتعزيز الروابط بين الأحزاب السياسية والمجتمع. من خلال المشاركة في مشروعات تطوعية تهدف إلى خدمة المجتمع، تستطيع الأحزاب تعزيز صورتها الإيجابية وترسيخ دورها كجزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي.

يمكن للتطوع أن يكون أداة للتغيير والإصلاح السياسي. من خلال تبني أفكار ومبادرات جديدة من قبل المتطوعين، يمكن للأحزاب السياسية في الأردن أن تتطور وتستجيب للتحديات الراهنة والمستقبلية بشكل أفضل.

في ضوء ذلك، يصبح من الواضح أن دور التطوع في الأردن ليس مجرد إضافة هامشية للحياة الحزبية، بل هو عنصر أساسي يسهم في تنميتها وتطويرها. تنشيط الحياة الحزبية من خلال التطوع يساعد في بناء مؤسسات ديمقراطية قوية ويعزز من قيم المشاركة والمسؤولية المدنية.

لتحقيق هذه الأهداف، يجب على الأحزاب السياسية في الأردن اعتماد استراتيجيات تسهل وتشجع على المشاركة التطوعية. هذا يشمل توفير فرص تدريب وتطوير للمتطوعين، وضمان تمثيلهم في صنع القرار داخل الحزب، وتبني سياسات تعزز الشفافية والمساءلة.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تسعى الأحزاب لإشراك المتطوعين في مشروعات تنموية واجتماعية تعود بالنفع على المجتمع ككل. هذه المشاركة تعمل على تقوية الروابط بين الأحزاب والمواطنين، وتسهم في تشكيل صورة إيجابية للأحزاب في أذهان العامة.

في ختام هذه المقالة، يبقى واضحًا أن التطوع في الأردن يمثل أكثر من مجرد مساهمة فردية؛ إنه ركيزة أساسية لتحقيق تقدم ديمقراطي حقيقي وملموس. من خلال التطوع، لا يكتفي المواطنون بالمشاركة في الحياة الحزبية، بل يشكلون جزءًا فعالاً من الديناميكية السياسية التي تعمل على تحفيز التغيير والنمو. إن الدور الذي يلعبه التطوع في تعزيز الديمقراطية في الأردن يُعد مثالاً يحتذى به، يُظهر كيف يمكن للمبادرات المدنية أن تُسهم في بناء مستقبل أفضل. هذا الالتزام المتجدد بالتطوع يعد بتقدم مستمر نحو مجتمع أكثر شمولية وديمقراطية، مجتمع يكون فيه صوت كل فرد مسموعًا ومؤثرًا.



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