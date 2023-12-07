العيسوي: الأردن سيبقى السند القوي والداعم للأشقاء في فلسطين ولقضيتهم العادلة

التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، فعاليات سياسية ومجتمعية، إضافة إلى إعلاميين، يمثلون موقعي نبأ الأردن وصراحة نيوز، خلال لقاءين منفصلين، عقدا في الديوان الملكي الهاشمي.





وفي بداية كل لقاء، الذين حضرهما مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للحضور، واعتزاز جلالته بهم وبجميع الأردنيين.



واستهل العيسوي حديثه بالإشارة على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصلة من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ.



وقال إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يبذل، منذ اليوم الأول للحرب، جهودا كبيرة لوقف العقاب الجماعي بحق الأهل في غزة، ولضمان استمرارية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية اللازمة للأشقاء القطاع.



وأشار بهذا الصدد إلى إرسال مستشفى ميداني جديد إلى غزة وتأمين المستشفى الميداني الأول بالمستلزمات الطبية من خلال عملية إنزال جوي مظلي، ومواصلة ارسال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ اندلاع الحرب.





وأضاف أن الأردن تمكن، بفضل قيادته الحكيمة، من توظيف احترامه ومكانته الدولية لإيصال رسائل واضحة للعالم حقيقة الجرائم التي تقوم بها إسرائيل من قتل للمدنيين وهدم لكل المرافق الحيوية، من مستشفيات ومدارس وبنية تحتية ودور عبادة.



وأشار إلى أن الأردن سيستمر ببذل كل الجهود، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسيبقى يوظف كل أدواته وإمكانياته من أجل تحقيق وقف إطلاق النار وإسناد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة وفي كامل الأراضي الفلسطينية.



وأكد أن موقف الشعب الأردني الداعم لمواقف جلالة الملك، ولصمود الأشقاء الفلسطينيين هو مصدر اعتزاز وفخر، مشيرا إلى أن الأردن، قيادة وشعبا، سيبقون السند القوي والأقرب والداعم الرئيسي للأشقاء في فلسطين ولقضيتهم العادلة.



وأكد إن الأردن سيبقى بقيادته الهاشمية، ولحمته الوطنية وتماسك جبهته الداخلية ويقظة نشامى جيشه العربي وأجهزته الأمنية، قويا، ثابت على مواقفه ا ويدافع بكل شجاعة عن قضايا أمته العربية والإسلامية.



وأكد أهمية دور الإعلام بمختلف أنواعه في دعم ومساندة الجهود التي تبذل لمساعدة الأشقاء في فلسطين ومحاربة الشائعات، من خلال تقديم الحقائق والمعلومة الصحيحة للمواطن.

من جانبهم، ثمن الحضور مواقف الأردن السباقة والشجاعة والمتقدمة من أجل دعم الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة، والتي عبرها عنها جلالة الملك قولا وفعلا في مساعيه وجهوده الدولية والإقليمية المتواصلة.



وأكدوا وقوفهم خلف القيادة الهاشمية، ودعمهم لجميع الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالته من أجل وقف الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.



وأشادوا بالجهود المكثفة والمتواصلة لجلالة الملك، على الصعيد الدولي والإقليمي، لمساندة ونصرة الأشقاء، والتي كان لهذه الجهود تأثيرا واضحا على مواقف كثير من الدول تجاه ما يشهده قطاع غزة من قتل وتنكيل وهدم.



وأشاروا بهذا الصدد، إلى جهود الأردن السباقة من أجل نصرة الأشقاء في غزة والتي تمثلت في كسر الحصار المفروض على غزة من خلال إنشاء مستشفى ميداني جديد في مدينة خان يونس وكذلك تأمين المستشفى الميداني الأول في القطاع غزة بالمستلزمات الطبية من خلال عملية إنزال جوي مظلي، إلى جانب إرسال مستشفى ميداني إلى نابلس، ومواصلة إرسال المساعدات الإنسانية الإغاثية.



وأكدوا وقوفهم، خلف جلالة الملك داعمين لمواقفه المشرفة والشجاعة المساندة والداعمة للأهل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.



وعبروا عن تقديرهم لجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرص سموه على مرافقة كوادر المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعة سموه لعمليات إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء.



وأكدوا ضرورة تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على تماسكها، مشيرين إلى أن الأردن القوي، هو الأقدر على دعم القضايا العادلة لأمتيه العربية والإسلامي، مشيدين بهذا الصدد بجهود القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية في الدفاع عن ثرى الأردن وحماية أمنه واستقراره وصون مقدراته.

























