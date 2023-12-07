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بيان مشترك عن الوضع الإنساني في غزة

12/7/2023 2:35:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومجموعة من المنظمات الدولية بيانا مشتركا عن الوضع الإنساني في غزة، وتاليا نصه:

إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، وهو من أسوأ الأوضاع التي شهدناها وعلى الأرجح أنه سيزداد سوءا في ظل استمرار الأعمال العدائية الدائرة، والغالبية العظمى من السكان المدنيين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والحماية.

يقدر أن عدد النازحين داخل القطاع قد تجاوز 1.8 مليون شخص، بنسبة تقارب 80% من سكان غزة. لجأ الغالبية العظمى من النازحين إلى مرافق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شديدة الاكتظاظ المنتشرة في القطاع، مع تدن شديد في القدرة على الوصول إلى المرافق الصحية. كما يعاني جميع سكان القطاع، والبالغ عددهم 2.3 مليون شخص، من نقص في الغذاء والماء النظيف، ويواجهون سوء التغذية.

نظرا لحجم الدمار في البنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك المرافق الصحية، والمياه، والصرف الصحي، فهناك احتمالية كبيرة لتفشي الأمراض. كما أن توقف إجراءات توفير المطاعيم ونقص أدوية علاج الأمراض السارية يزيدان من خطورة تسارع تفشي الأمراض المعدية.

شاركنا نحن الموقعون أدناه في الاجتماع غير الرسمي لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة المنبثق عن مبادرة "اجتماعات العقبة"، في عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، في 30 تشرين الثاني 2023، وخضنا نقاشات صريحة حول الفجوات والتحديات التي تواجهها الاستجابة الحالية، وتباحثنا حول الآليات والأنظمة والمحددات التي تعيق الجهود الإغاثية.

إن مبادئ الحياد وعدم الانحياز تأتي في جوهر عملنا كجهات فاعلة في المجال الإنساني، وإن هدفنا الأساسي هو التخفيف من المعاناة الإنسانية. ورغم أن جميع المنظمات والوكالات الإنسانية المعنية لم تدخر جهدا في الاستجابة، إلا أن حجم المساعدات الحالية يشكل جزءا بسيطا جدا من الحاجات المتزايدة.

ونحن ندعو، قبل أي شيء إلى وقف العمليات العدائية لتجنب المزيد من المعاناة الإنسانية. وإلى أن يتحقق ذلك، لا بد من توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بشكل كبير والعمل على استمرارها دون انقطاع.

تتضمن أولوياتنا ما يلي:
. تكثيف جهود الإغاثة كافة عبر ممرات إضافية إلى قطاع غزة، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم، وتسهيل إجراءات التفتيش وإصدار الموافقات. هذه نقطة جوهرية، لأن معبر رفح ليس مجهزا لاستيعاب هذا المستوى من الحركة.
. الاستمرار في إعطاء الأولوية للتوفير الآمن وغير المنقطع وغير المشروط للمياه والغذاء، بما في ذلك الأطعمة الطازجة، والمأوى.
. تسريع فحص ونقل من يعانون من إصابات حرجة، خاصة الأطفال، إلى مرافق طبية خارج قطاع غزة.
. زيادة وتيرة إيصال المساعدات وتزويد الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات، ليشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مستلزمات علاج الجروح، والتخدير، والمضادات الحيوية.
. التوسع في تزويد الوقود داخل غزة كمتطلب أساسي للإغاثة الإنسانية في جميع المجالات ذات الأولوية تقريبا.
. تلبية احتياجات المياه والنظافة في غزة عبر إعادة تأهيل البنى التحتية القائمة، بالإضافة إلى توفير وحدات دورات مياه واستحمام في الملاجئ المكتظة، إضافة إلى وحدات صغيرة لتنقية المياه، وضاغطات للنفايات الصلبة.
. رفع القدرة الاستيعابية للخدمات الصحية وغرف العمليات الطبية في غزة عبر استحداث مستشفيات ميدانية جديدة وإعادة تأهيل مباني القطاع الصحي الموجودة إن أمكن.
. تلبية الاحتياجات الخاصة بالمرأة، مثل رعاية الأمومة، وحماية حقوق الأطفال، ومن ضمن ذلك حقهم في التعليم، والحماية، والتغذية، والصحة.
. في ظل انخفاض درجات الحرارة، إعطاء الأولوية لتوفير الملابس الدافئة والبطانيات وغيرها للوقاية من البرودة.
. تسهيل التدوير بين الطواقم الطبية والإغاثية من وإلى غزة.
. توفير شبكات اتصالات فعالة لتمكين الطواقم الإنسانية والإغاثية من التواصل مع بعضهم البعض لتنسيق جهود الاستجابة الإنسانية.

كانت غزة تواجه تحديات إنسانية هائلة حتى قبل التصعيد الأخير، وسوء الأوضاع في القطاع وصل الآن إلى مستويات غير مسبوقة. إن هذه الأولويات المقترحة عملية وقابلة للتطبيق، ومن شأنها أن تخفف من معاناة 2.3 مليون مدني. ليس هناك سبب يحول دون تطبيق هذه الأولويات. علينا أن نوفر المساعدات الإنسانية الحيوية لسكان غزة وأن نقدم لهم الخدمات التي يحتاجونها، ضمن المستوى المطلوب.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
منظمة أنيرا
جمعية الهلال الأحمر الأردني
جمعية إغاثة أطفال فلسطين
مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشروعات
منظمة كير العالمية
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
أطباء بلا حدود
جمعية الهلال الأحمر الكويتي
قطر الخيرية
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)
الهلال الأحمر المصري
جمعية العون الطبي للفلسطينيين
مؤسسة "Reel"
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
هانديكاب انترناشونال
ميرسي كور
مؤسسة إنقاذ الطفل
برنامج الأغذية العالمي
لجنة الإنقاذ الدولية
المجلس النرويجي للاجئين
منظمة الصحة العالمية
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
أوكسفام
الهلال الأحمر التركي

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