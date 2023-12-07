وقّع بدلا عن أطباء.. توقيف موظف بـالبشير بجناية التزوير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر مدعي عام النزاهة
ومكافحة الفساد توقيف موظف يعمل في مستشفى البشير 15 يومًا في أحد مراكز الإصلاح
والتأهيل بجناية التزوير.
وفي تفاصيل القضية
التي أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأسبوع الماضي للنيابة العامة، فإن هذا
الموظف كان يزوّر تحويلات طبّية لبعض معارفه وأصدقائه بأسماء وتواقيع أطباء يعملون
في مستشفى البشير دون علمهم، ما كبّد الخزينة نفقات مالية دون وجه حق.
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