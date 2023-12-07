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وقّع بدلا عن أطباء.. توقيف موظف بـالبشير بجناية التزوير

12/7/2023 2:35:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف يعمل في مستشفى البشير 15 يومًا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بجناية التزوير.

وفي تفاصيل القضية التي أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأسبوع الماضي للنيابة العامة، فإن هذا الموظف كان يزوّر تحويلات طبّية لبعض معارفه وأصدقائه بأسماء وتواقيع أطباء يعملون في مستشفى البشير دون علمهم، ما كبّد الخزينة نفقات مالية دون وجه حق.

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