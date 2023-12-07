الأردن يعزي بضحايا سقوط طائرة سعودية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بضحايا سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، اليوم، أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في مدينة الظهران.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا المصاب، معربةً عن تعازيها لأسرتي الشهيدين رحمهما الله.
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