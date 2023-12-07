وصول قافلة مساعدات طبية للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصلت إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 اليوم الخميس، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات عاجلة تضم مواد طبية وإغاثية لتعزيز عمل المستشفى وزيادة قدرته على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهل والأشقاء في قطاع غزة.
ويأتي إرسال هذه القافلة بتوجيهات ملكية ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة لدعم صمود الأهل في القطاع، في ظل استمرار الحرب المستعرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في جنوب القطاع.
وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أرسلت القافلة التي تتكون من 23 شاحنة أمس الأربعاء بشكل عاجل لتلبية كل ما يحتاجه أهالي القطاع من خدمات طبية وعلاجية.
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