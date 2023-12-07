عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحام يأتي تزامنا مع المسيرة الاستفزازية التي ينوي المستوطنون المتطرفون القيام بها هذه الليلة، والتي من المتوقع أن تنطلق من باب الخليل باتجاه باب العمود، وتخترق الحي الإسلامي بالبلدة القديمة بالقدس وصولا إلى حائط البراق.
وشددت شرطة الاحتلال اجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى ودققت في هويات المواطنين المقدسيين في ظل إجراءات مشددة تفرضها على المصلين، إضافة إلى ملاحقتها للشبان لمنعهم من الوصول إلى المسجد الاقصى المبارك.-(بترا)
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