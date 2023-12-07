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حزب الله يستهدف موقعا إسرائيليا

12/7/2023 2:34:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال حزب الله اللبناني إنه استهدف موقع معيان باروخ الإسرائيلي على، وأصابه إصابة مباشرة.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في الجليل الأعلى، وبوقوع غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة كونين في جنوب لبنان.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طائرات الاحتلال نفذت غارة جوية في منطقة قريبة من محافظة النبطية.

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