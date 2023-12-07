حزب الله يستهدف موقعا إسرائيليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال حزب الله اللبناني إنه استهدف موقع معيان باروخ الإسرائيلي على، وأصابه إصابة مباشرة.
وكان مراسل الجزيرة أفاد بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في الجليل الأعلى، وبوقوع غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة كونين في جنوب لبنان.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طائرات الاحتلال نفذت غارة جوية في منطقة قريبة من محافظة النبطية.
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