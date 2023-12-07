هآرتس: بايدن يدرك أن نتنياهو يستخدم الحرب لأغراضه الخاصة.. وصبره ينفد

قال القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك سابقاً، ألون بينكاس، في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنّ المحيطين بالرئيس الأميركي جو بايدن يرون كيف يحاول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الربط بين مصيره ومصير "إسرائيل"، وكيف يُحدث أزمة علنية مع الإدارة الأميركية من أجل تخليص نفسه من أزماته.



وذكر القنصل الإسرائيلي أنّ صبر الرئيس الأميركي بدأ ينفد، موضحاً أنّ الولايات المتحدة ترى أنّ ما وراء فوّهة المدفع والصاروخ، سيشكّل بالتأكيد تحولاً استراتيجياً، ولذلك تسعى إلى إقناع "إسرائيل" بأنّ شهرين آخرين من القتال في جنوب غزة لن يغيرا المعادلة، بزعم أنّ "قدرة حماس على السيطرة على قطاع غزة سيتم القضاء عليها بوسائل سياسية وليس عسكرية".



وأضاف بينكاس أنّ "مستوى ثقة واشنطن بنتنياهو صفر، إذ إنّه يعاني من عجز خطير في المصداقية، ولا ينظر إليه في الأساس على أنه حليف يمكن الوثوق به، وفي نظر بايدن، نتنياهو أخرج ويُخرج إسرائيل من عالم القيم المشتركة التي تشكل أساس العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة".



وكشف أنّه "في الوقت الحالي، يتبلور موقف في الإدارة يرى نتنياهو كرجل في ضائقة سياسية يبحث عن مواجهة مع بايدن من أجل إظهار أنه منعه من انتصارٍ حاسم ومغير للواقع"، مشيراً إلى أنّه "لا يكفي اتهام رئيس الأركان ورئيس أمان وقائد المنطقة الجنوبية ورئيس الشاباك للتملص من الفشل، بل هناك حاجة إلى هدف أكبر من أجل تضخيم حجم المهمة التي كلف بها التاريخ نتنياهو، وهناك حاجة إلى شخص تلقى التهمة عليه".



وختم بالقول إنّ "اللحظة التي ينفد فيها صبر بايدن، وفيها يميز بشكل حاد بين دعمه لإسرائيل وسلوك نتنياهو، تقترب".

اقرأ أيضاً:

“أسابيع وتنتهي الحرب على غزة”.. لماذا تعلن أميركا“موعد النهاية”؟

أميركا تضع موعداً لإسرائيل لإنهاء الحرب على غزة

إدارة بايدن تضع خطة لغزة ما بعد الحرب.. هذه تفاصيلها