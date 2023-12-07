أحرق المقاومون دبابةً لعينيه.. من هو أبو حسين فرحات ابن خنساء فلسطين؟ (فيديو)

دبابة مشتعلة وجنود إسرائيليون متفحّمون داخلها. هكذا ثأر مقاومو كتائب الشهيد عز الدين القسّام لأبي حسين فرحات، قائد كتيبة الشجاعية، كما ظهر في مشهد بطولي كشف عنه الجناح العسكري لحركة حماس يوم الأربعاء.



في ذلك المشهد، ظهر مقاوم ووراءه دبابة إسرائيلية تلتهمها النيران، ما أدى إلى احتراق من فيها بعد استهدافها بالقذائف المضادة للدبابات، مؤكداً أنّ هذا المشهد "لعيون أبي حسين فرحات" الذي زعم الاحتلال اغتياله.





من هو قائد كتيبة الشجاعية، ابن "خنساء فلسطين" وأخو الشهداء، أبو حسين فرحات، الذي أحرق المقاومون "لعينيه" الميركافا وجنودَها؟



قائد كتيبة الشجاعية

وسام فرحات، أبو حسين، هو قائد ميداني في كتائب الشهيد عز الدين القسّام. تولى قيادة كتيبة الشجاعية منذ عام 2010، وقادها خلال معركة "العصف المأكول" التي خاضتها المقاومة الفلسطينية ضدّ الاحتلال الإسرائيلي عام 2014.



قاد فرحات أفراد الكتيبة في معارك في حي الشجاعية خلال "العصف المأكول"، وكان من إنجازاته الميدانية في تلك المعارك إحراق مدرّعات إسرائيلية وتدميرها وإيقاع قتلى من الجنود الإسرائيليين.



أبو حسين فرحات

يتّهم الاحتلال الإسرائيلي أبا حسين فرحات بالضلوع في التخطيط لملحمة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويتهمه أيضاً بأنّه قاد قوات النخبة في ذلك "السبت الأسود" الإسرائيلي نحو كيبوتس "ناحال عوز" في غلاف غزة والموقع المجاور له.







أبو حسين فرحات





وكان فرحات قد أُسر 10 سنوات في السجون الإسرائيلية، ليتحرّر بعدها ويعود إلى غزة، حيث عمل في صنع الصواريخ مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.



ابن "خنساء فلسطين"

أبو حسين فرحات هو نجل مريم محيسن، أم نضال، القيادية في حماس والنائبة في المجلس التشريعي. عُرفت أم نضال بصمودها وتقديمها كغيرها من نساء شعبها تضحياتٍ كبيرةً، فقدّمت 3 من أبنائها شهداء في سبيل تحرير فلسطين قبل رحيلها عام 2013، حتى نالت لقبَي "خنساء فلسطين" و"أم الشهداء".



أم نضال فرحات

وُلدت أم نضال بعد عام من النكبة لأسرة بسيطة من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. تفوّقت في دراستها، وتزوّجت وأنجبت 6 أبناء و4 بنات، استُشهد منهم محمد ونضال ورواد.









أم نضال فرحات





عام 2006، جرى ترشيحها لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة "التغيير والإصلاح". وبعد فوزها في الانتخابات، خاضت مسيرة المقاومة والسياسة معاً، لتكمل نضالها من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملةً.



"أم الشهداء" تبوّأت أيضاً منصب رئيسة "جمعية الشموع المضيئة لرعاية أطفال الشهداء"، ولم تساهم في رعاية هؤلاء الأطفال فحسب، فبيتها احتضن أيضاً قائد كتائب القسّام السابق الشهيد عماد عقل.



وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1993، تحوّل منزل أم نضال إلى ساحة حرب، إذ اقتحمه ما يزيد على 200 جندي إسرائيلي، واغتالوا الشهيد عقل.



قُصِف بيت أم نضال 4 مرات. وعندما عرضت الحكومة في غزة عليها إعادة بنائه، رفضت ذلك، إلى أن يتم ترميم بيوت جيرانها أيضاً.



أخو الشهداء

استُشهد إخوة أبي حسين: محمد ونضال ورواد، وكان لكل منهم بصمته في إيقاع ضربات موجعة بالاحتلال وجنوده وتطوير التصنيع العسكري في كتائب القسّام.



عام 2002، خرج محمد فرحات (17 عاماً) من منزله في الشجاعية في اتجاه رفح، ليقتحم مستوطنة "عتصمونا" عند الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وقتل وحده 9 جنود إسرائيليين، وجَرح 20 آخرين.



الشهيد محمد درّبه أخوه الأكبر نضال، وجهّزته أمه لتنفيذ عمليته الفدائية، حتى إنّها ظهرت معه في فيديو وصيته وهي تودّعه وتوصيه بأن "يثخن في جنود الاحتلال".



بعد عام واحد، لحق نضال بأخيه، وهو أحد القادة الميدانيين في كتائب "القسّام"، وأحد المهندسين الأوائل لصواريخ المقاومة، وصاحب فكرة تصنيع الطائرات المسيّرة.









الشهيد محمد فرحات





واغتالت أجهزة المخابرات الإسرائيلية الشهيد نضال في عملية معقّدة تم خلالها زرع عبوة ناسفة في طائرة صغيرة كان يجهّزها مع مقاومين آخرين في وحدة التصنيع العسكري.

والشهيد الثالث من عائلة فرحات هو رواد، الذي أبدع أيضاً في التصنيع العسكري، وأجاد صناعة العبوات الناسفة والقنابل اليدوية والمواد الدافعة للصواريخ القسّامية.

تصدى رواد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في الشجاعية والزيتون في مدينة غزة، حتى اغتاله الاحتلال أيضاً عام 2005 بقصف استهدف سيارته شرق مدينة غزة.









الشهيد نضال فرحات













الشهيد رواد فرحات ووالدته أم نضال





واليوم في "طوفان الأقصى"، دخل المقاومون، كما محمد، إلى المستوطنات وقتلوا الجنود، وصواريخ "القسّام" ومسيّراتها التي ساهم نضال فيها تدكّ "تل أبيب" والأراضي المحتلة، والعبوات الناسفة التي أجاد رواد صنعها تحرق جنود "إسرائيل" ودباباتها. -الميادين