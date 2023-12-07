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صحة غزة: مستشفى ناصر مكتظ بمئات الجرحى والشفاء بلا كهرباء

12/7/2023 2:34:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن مستشفى ناصر برفح جنوبي قطاع غزة أصبح مكتظا بمئات الجرحى وإن المصابين يفترشون الأرض، كما أن مجمع الشفاء الطبي لا يوجد فيه كهرباء حتى الآن، وامتلأ بآلاف النازحين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة في تصريح صحفي اليوم الخميس، "أننا سنواصل محاولات تشغيل أي مستشفى في قطاع غزة رغم الصعوبات".

وأشار القدرة إلى أنه تم افتتاح مركزين للرعاية الصحية في الأزقة كي نلبي الحاجات الصحية، موضحا أن إعادة تشغيل المستشفيات تواجه صعوبات كبيرة مع نقص الوقود. (بترا)

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