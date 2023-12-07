أرقام رسمية تكشف مغادرة 370 ألف إسرائيلي منذ“طوفان الأقصى”

كشفت صحيفة إسرائيلية أن نحو 370 ألف إسرائيلي غادروا البلاد منذ بداية الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دون أن يكون واضحاً إن كانوا سيعودون أم لا، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول، الخميس 7 ديسمبر/كانون الأول 2023.



صحيفة "زمان إسرائيل" نقلت عن سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية (حكومية)، أنه منذ بداية الحرب غادر حوالي 370 ألف إسرائيلي البلاد، منهم 230 ألفاً و309 منذ بداية الحرب وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، و139 ألفاً و839 خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



كما تابعت الصحيفة أن نحو 302 ألف إسرائيلي وصلوا إلى البلاد في أكتوبر/تشرين الأول و194 ألفاً في نوفمبر/تشرين الثاني، أي نحو نصف مليون إجمالاً. وأردفت أنه "على ما يبدو كان عدد الوافدين أكبر بكثير من عدد المغادرين، ولكن في الواقع كان معظم الوافدين مسافرين إسرائيليين عائدين إلى البلاد من إجازة عطلة".



فيما أوضحت أنه "إذا أضفت عدد الإسرائيليين الذين سافروا إلى الخارج خلال العطلات وبقوا هناك حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول (حوالي 600 ألف)، إلى عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد خلال الحرب (نحو 370 ألفاً)، فإن عدد المسافرين يكون حوالي 970 ألفاً".

"إذا خصمنا عدد الإسرائيليين الذين دخلوا إسرائيل خلال الحرب (نحو نصف مليون)، يتبيّن أن عدد الإسرائيليين الذين خرجوا ولم يعودوا كان أكبر بنحو 470 ألفاً من عدد الذين عادوا"، بحسب الصحيفة.



تابعت الصحيفة الإسرائيلية: "وبالتالي، حالياً هناك هجرة سلبية لنحو نصف مليون شخص، ولا يشمل ذلك آلاف العمال الأجانب واللاجئين والدبلوماسيين الذين غادروا البلاد".



تراجع الهجرة إلى إسرائيل

من جهة ثانية، أفادت الصحيفة بأن "الحرب لم توقف الهجرة إلى إسرائيل، لكنها قلَّلت منها بشكل كبير". وقالت: "بحسب بيانات وزارة الاستيعاب فإنه في الفترة من 7 أكتوبر إلى 29 نوفمبر، هاجر حوالي 2000 شخص إلى إسرائيل".



كما أضافت: "أي نحو ألف مهاجر شهرياً، مقابل نحو 4500 شهرياً في المتوسط منذ بداية عام 2023 حتى اندلاع الحرب، وهو انخفاض يزيد عن 70% في نطاق الهجرة".



وفقاً لبيانات وزارة الاستيعاب وصل إلى إسرائيل شهرياً 6 آلاف و100 مهاجر في عام 2022، بحسب الصحيفة. وتابعت أن هذه "الزيادة انكمشت العام الجاري، مع استقرار الوضع في إثيوبيا وأوكرانيا، وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني في إسرائيل بسبب سياسة الحكومة".



كما أضافت: "انخفض عدد المهاجرين من نحو 20 ألفاً في الربع الأول من 2023 إلى نحو 11 ألفاً في الربع الثالث". وزادت بأنه "في الأسابيع الأولى من الحرب، توقفت الهجرة تقريباً، ففي أكتوبر وصل إلى دولة الاحتلال ألف و96 مهاجراً فقط، نصفهم تقريباً حتى قبل اندلاع الحرب" في 7 أكتوبر.



الصحيفة ذكرت أيضاً أنه "في نوفمبر، ارتفع عدد المهاجرين إلى حوالي 1500، وهو أقل بكثير مما كان عليه قبل الحرب، ولكن أكثر بثلاث مرات مما كان عليه في أكتوبر، وربما يرجع ذلك إلى اندلاع معاداة السامية في العالم تحت تأثير الحرب".



أضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه "في الأسابيع الأخيرة نُشرت تقديرات مختلفة تشير إلى توقع موجة هجرة كبيرة قريباً (إلى إسرائيل)، لكن عدد المهاجرين إلى إسرائيل خلال الحرب أقل من 1% من عدد الذين غادروا البلاد".



تابعت أن "حقيقة عودة نحو 300 ألف إسرائيلي إلى البلاد منذ اندلاع الحرب حتى نهاية أكتوبر تم تفسيرها بشكل خاطئ، ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة على أنها موجة مثيرة من الهجرة والعودة إلى دولة الاحتلال".

حيث استدركت: "هذا خبر كاذب؛ لأن المنشورات تجاهلت حقيقة أن معظم الداخلين إلى البلاد كانوا قد عادوا للتو من (إجازات) الأعياد، فضلاً عن وجود مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين لم يعودوا من الأعياد، والذين غادروا البلاد أثناء الحرب".



رداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنَّت حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هجوماً استهدف مستوطنات وقواعد عسكرية بمحيط غزة، وقتلت نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت قرابة 239، بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني.



منذ ذلك اليوم يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفاً و248 قتيلاً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفاً و616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية. -عربي بوست