Thursday, 07 December 2023 11:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقف العمل في مركز إسعاف الهلال الأحمر شمال غزة

12/7/2023 2:34:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، توقف العمل في مركز إسعاف الجمعية التابع له شمال غزة، نتيجة نفاد الوقود الخاص بالمركبات وخروج المستشفيات العاملة في شمال القطاع عن الخدمة، ما أدى إلى استحالة العمل على إخلاء الجرحى والشهداء.

وبحسب الموقع الرسمي للهلال الأحمر الفلسطيني، ‏ما يزال العمل جارياً حتى اللحظة في النقطة الطبية، التي أقامها فريق إسعاف الجمعية في جباليا للتعامل مع الحالات الطفيفة والمتوسطة والتي تستقبل حوالي 250 جريحا يوميا.‏ (بترا)

MENAFN07122023000072011014ID1107557062

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث