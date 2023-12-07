صحة غزة تعلن الحصيلة الجديدة للشهداء والمصابين منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع عدد الشهداء في
غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 17 ألفا و177، وعدد المصابين إلى 46 ألفا، بحسب المتحدث باسم
وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة.
وأضاف القدرة خلال
مؤتمر صحفي،أنه استشهد350 فلسطينيا وأصيب 900 آخرون ممن وصلوا مستشفيات
غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتابع أن الاحتلال
يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني.
وأردف: نواجه صعوبات
في إحصاء الشهداء والجرحى بسبب القصف المستمر وقطع الاتصالات.
وأكد أن المستشفى
المعمداني فقد القدرة الاستيعابية ولا يستطيع تقديم الخدمات الصحية. (الجزيرة نت)
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