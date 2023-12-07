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صحة غزة تعلن الحصيلة الجديدة للشهداء والمصابين منذ 7 أكتوبر

12/7/2023 2:34:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع عدد الشهداء في غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 17 ألفا و177، وعدد المصابين إلى 46 ألفا، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة.

وأضاف القدرة خلال مؤتمر صحفي،أنه استشهد350 فلسطينيا وأصيب 900 آخرون ممن وصلوا مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابع أن الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني.

وأردف: نواجه صعوبات في إحصاء الشهداء والجرحى بسبب القصف المستمر وقطع الاتصالات.

وأكد أن المستشفى المعمداني فقد القدرة الاستيعابية ولا يستطيع تقديم الخدمات الصحية. (الجزيرة نت)

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