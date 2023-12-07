كتائب القسام: دمرنا 79 آلية للاحتلال خلال الساعات الـ 72 الماضية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كتائب القسام اليوم الخميس، أنها دمرت 79 آلية عسكرية إسرائيلية كلياً أو جزئياً في محاور مدينة غزة خلال الـ72 ساعة الأخيرة.
وفي بيان منفصل، أكدت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
وكانت كتائب القسام، أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها نفذت سلسلة من العمليات في محاور الاشتباكات في خان يونس جنوبي القطاع، مؤكدة أنها قتلت وأصابت العديد من جنود الاحتلال ودمرت دبابات وآليات أخرى.
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