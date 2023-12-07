مقتل جنديين إسرائيليين بينهما نجل وزير في حكومة الحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل اثنين آخرين من جنوده في معارك قطاع غزة، بينهما ابن عضو "حكومة الحرب" ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت.
وأفادت مصادر عبرية، بأن الجندي آيزنكوت قتل اليوم الخميس في معارك شمالي قطاع غزة إثر تفجير فتحة نفق، بينما الآخر في معارك جنوبي القطاع.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط من لواء "هناحال" واثنين إضافيين من جنوده بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة.
وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي من الجنود والضبّاط إلى 416 منذ بدء الحرب. -(بترا)
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