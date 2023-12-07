أصبحنا منبوذين في العالم

يوسي كلاين



العالم يربط احداث 7 تشرين الاول مع المواجهة الطويلة مع الفلسطينيين. أمس اصيب بالصدمة من الاعمال الفظيعة في بئيري، والآن يصاب بالصدمة من الدمار في غزة، وفي الغد سيصاب بالصدمة من شيء آخر. هذا يثير الدهشة لدينا ويزعج. هذا التجاهل يعد بالنسبة لنا استخفافا بالقتلى والمخطوفين. نحن نطالب بالاعتراف بفرادة هذا اليوم. موقف الحكومة والمحللين هو أن 7 تشرين الاول كان حدثا لم يكن أي شيء قبله أو بعده. ويجب ألا نسمع أي صوت آخر.

يجب ألا نسمع الصوت الذي يشير الى الصلة بين الحافلات المتفجرة في 2012 والاطفال الذين تم اختطافهم في 2023، بين الانتفاضة وغلاف غزة. نحن لا نريد اعتبار 7 تشرين الاول فصل في قصة بدأت قبل مائة سنة. نحن نعده حدثا فريدا لمرة واحدة مثل الكارثة. الفجوة بين الطريقة التي يرى فيها العالم احداث ذاك السبت والطريقة التي نراها نحن خلقت الغضب الشديد وعدم التفهم. نحن لا نعرف كيف أنه بالذات بعد المذبحة اصبحنا اكثر عزلة من أي وقت مضى، دولة منبوذة تتم مقاطعة الفنانين فيها والمطار فيها فارغ. نحن لا نعرف ذلك لأننا نسينا الاحتلال. لا نعرف أن المظاهرات في الخارج هي ايضا ضد الاحتلال. نحن نقوم بالاحتجاج: الآن تذكرتم؟. فجأة يتم دفع مرة اخرى "الاحتلال" الى المكان الذي نريد نسيانه. وأكثر من ذلك هو أننا نحن الليبراليون والمتنورون كنا شركاء في هذا النسيان.

نحن مقطوعون عن العالم. ونغلف أنفسنا بصدقنا وننغلق داخل أنفسنا ولا نرى ما يراه العالم. لماذا غزة فجأة؟ أين الصور من بئيري؟ النظر الى المعاناة بشكل عام، ومعانات الاطفال في غزة بشكل خاص، يعتبر بالنسبة لنا تقريبا مساويا لأحداث ذاك السبت. التعاطف مع معاناة الآخر تعتبر خيانة. هذا غير جديد. نحن لم نحب في أي يوم تقاسم معاناتنا مع الآخرين. نحن دائما نطلب الحصرية.

المحللون يتفقون مع الصيغة الرسمية. بدءاً بالكلمة المرفوضة "مناورة" ومرورا بـ"هذا ليس الوقت المناسب" للتحقيق في عار ذاك السبت وانتهاء بموقف المتفق عليه للجميع بأنه "لا يوجد اشخاص غير مشاركين". الجميع مشاركون. حتى ابناء الثلاث سنوات. هكذا يستطيع الطيار تدمير مبان كاملة فوق رؤوس سكانها المشاركين بدون أي ذرة من تأنيب الضمير.

وعن سؤال لماذا فقدنا تعاطف العالم يتساوق التلفزيون مع الخط الرسمي: الجواب هو اللاسامية. كم هو غريب هذا الجواب على ضائقة اليهود الذين يضطرون الآن الى الاختيار بين بلادهم ودينهم.

في التلفاز لا ينشغلون بذلك. هناك هم يهربون الى المناطق الحلوة – المرة لـ"القصص الانسانية". المراسلون الكسالى يطلبون من الناجين القلقين اجابات سريعة حول ماذا كان شعورهم ويستخدمون بشكل مضخم كلمة "مثيرة" التي تكون دائما مرفقة برفرفة الغيتار والبيانو المتأمل.

التلفاز تحمل المسؤولية، دون طلب ذلك منه، عن الاهتمام بالوضع النفسي الوطني، احيانا على حساب العلم. قصة شهداء المعارك هي مثيرة. ولكنهم لا يقومون بذكر العدد الاجمالي. هل هناك شخص يعرف كم هو عدد الجنود الذين سقطوا في غزة حتى الآن؟. ايضا لا ينشرون عن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة من اجل السرور من الدمار وعدم الأسف على الضحايا. المحللون يعلنون دون أن يوضحوا على ماذا يعتمدون بأن "الجمهور يريد مواصلة الحرب". وهم ايضا يريدون "تدمير حماس"، لكن لا يوجد أي شخص شجاع واحد منهم يضيف "حتى بثمن حياة المخطوفين".

"اطلاق سراح المخطوفين" اصبح ضريبة كلامية. و"الرغبة في التدمير" اقوى منه. بسبب المخطوفين يتأخر "الانتصار"، الذي كان سيغفر حسب رأي نتنياهو وقادة الجيش عار يوم السبت. الثمن الذي سيكون مطلوبا مقابل اطلاق سراحهم سيجبرنا على تغيير صورة الانتصار، من "التدمير الفاخر" سنضطر الى النزول الى "المنطقة الفاصلة"، الرمادية، الجدار، خط بارليف وخط مجينو. وحسب رأي تمير بردو، رئيس الموساد السابق، الى خط 6 اكتوبر.

الهزيمة توجد لها تداعيات. فمن جهة المعايير البربرية في ساحة الحرب ستنزلق الى روتين حياتنا. الناس سيطلقون النار على بعضهم بعضا في النقاشات حول موقف السيارة. واليئور ازاريا سيطرح في الاستوديوهات بالتفصيل الافكار المترددة لمن يطلق النار على يهودي يرفع يديه. ومن جهة اخرى هناك ايضا مكان للتفاؤل. يمكننا الأمل في أن الاعتراف بأن "الانتصار" ليس إلا لفترة مؤقتة، سيجبرنا على البحث عن طريقة اخرى وقيادة تكون لديها الشجاعة للسير فيها. حركة الاحتجاج الكبيرة قبل الحرب والتطوع المثير للاعجاب اثناءها، اثبتت بأن هناك من ما يزالون يؤمنون بأنه توجد طريق وأن هناك من سيقودنا فيها.