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أولها غلاف غزة.. الاحتلال يسلح فرقا مدنية لمواجهة المقاومة

12/7/2023 2:34:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مع دخول العدوان على قطاع غزة الشهر الثالث، كشف جيش الاحتلال عن رفع كفاءة تسليح فرق مدنية مهمتها الرد على أي هجوم أو تسلل.
وأعلن في بيان، أنه سيزود 12 فرقة مدنية مختلفة بأسلحة، على أن تكون أولها فرق "غلاف غزة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
كما أضافت الصحيفة، امس، أن جيش ووزارة الحرب للاحتلال أطلقا برنامجا لتعزيز تسليح فرق مدنية لمساعدتها في التصدي لأي هجمات.
وذكرت أن هذه الفرق غالبا ما تكون أول من يتصدى لعمليات التسلل والهجمات، مشيرة إلى أن العديد منها في المناطق القريبة من حدود غزة لم يستطع الصمود أمام مقاتلي حماس في السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي، حيث افتقر بعضها للأسلحة والمعدات الكافية.
كذلك أوضحت أنه سيبدأ بالمناطق المتاخمة لقطاع غزة، حيث سيزود 12 فرقة أسبوعيا بالمعدات، على أن يشمل البرنامج في نهاية المطاف كل التجمعات السكنية في الكيان الصهيوني.
ولعل هذا الإعلان يعيد الأذهان إلى توزيع إليعيزر روزنباوم نائب مدير عام وزارة الأمن الوطني قبل أسابيع، آلافا من قطع السلاح على مئات الفرق الأمنية من المتطوعين ومعها سترات واقية وخوذات، مع تخفيف شروط اقتنائها بغية "الدفاع عن النفس".
كما زعم مسؤولون صهاينة ومستوطنون حينها أن التوزيع الجماعي للأسلحة على المدنيين ضروري، لمنع تكرار هجمات السابع من تشرين الأول(اكتوبر).
يشار إلى أن الاحتلال كان طلب من صانعي الأسلحة الأميركيين، بنادق نصف آلية وآلية تبلغ قيمتها 34 مليون دولار، لكن هذه الشرائح الثلاث تتطلب موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونغرس.
وقال الاحتلال إن هذه البنادق ستستخدم من قبل الشرطة، لكنها أشارت أيضا إلى أنه يمكن تزويد المدنيين بها.
كما لم تعجب خطوة تسليح المستوطنين واشنطن، التي نددت بعنفهم مرارا ضد الفلسطينيين، واصفة إياه بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل لا يصدق"، وحث الاحتلال على وقفه، في إشارة منها إلى ما يجري من انتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية خصوصا.
أما في السابع من تشرين الأول(اكتوبر)، فاخترق عناصر حركة حماس الحاجز وشنوا هجوما بريا على غلاف غزة أسفر عن مقتل 1200 صهيوني واحتجاز أكثر من 240 أسيرا.-(وكالات)

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