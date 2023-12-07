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المادة الأممية 99.. هل تلجم غرائز الاحتلال الدموية؟

12/7/2023 2:34:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






لن يعكس شيئا تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، طالما بقي في خانة الكلام، مع اشتداد غارات الاحتلال وخروج مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة وحشر آلاف الفلسطينيين جنوبا إثر فشل سياسة "التطهير العرقي"، فالاحتلال لا يصغي إلا للجم القوة، فيما خلافاته مع واشنطن قد توصلهما لمسار تصادمي ولكنها لن تنهي تحالفهما الإستراتيجي.
وأمام رائحة الموت والخراب التي تفوح من كل ثنايا القطاع الجريح؛ فإنه يبدو أمرا بائسا رفع الصوت الأممي، بعد زهاء الشهرين على آلة الإبادة، لاستخدام أقوى أداة يمتلكها الأمين العام في إطار ميثاق الأمم المتحدة للمادة 99 للفت انتباه مجلس الأمن بأن الحرب في غزة "تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين"، والمناشدة بوقف إنساني لإطلاق النار، والتي تظل مجرد دعوة ما لم يتم تمريرها بدون أن تصطدم "بالفيتو" الأميركي.
وبالرغم من تغير نبرة الإدارة الأميركية التي تشي بنفاد صبرها من جرائم الاحتلال ومجازره الوحشية ضد المدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، إلا أنها لم تتخذ مواقف فعلية ضد عدوان الاحتلال، الذي لا يرتدع إلا بصمود الغزي وصلابة المقاومة وبالقوة الدولية، وما دون ذلك فإن مشهد شمال القطاع سيتكرر بصورة أكثر قتامة في جنوبه.
إذ يؤدي القصف الجوي الكثيف إلى عدم تمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من التنقل والوصول إلى المنطقة المنكوبة، مما يتعذر انتشال الجرحى من تحت أنقاض منازلهم التي دمرها الاحتلال فوق رؤوس ساكنيها، مما يؤدي لاستشهادهم، فضلا عن أن كثيرا من الجرحى ممن يتم انتشالهم لا تتوفر الإمكانيات الطبية لعلاجهم، فينزفون حتى الاستشهاد.
ونتيجة تواصل الغارات على مختلف مناطق القطاع، فقد استشهد أكثر من 350 فلسطينيا خلال الـ 24 الساعة الماضية، مما أدى لارتفاع عدد الشهداء إلى17177، وأكثر من 46 ألف إصابة، في اليوم الـ62 على حرب الإبادة الجماعية الاحتلالية على القطاع، الذي يعاني من مجاعة تؤثر على الأطفال الرضع والجرحى والمرضى المصابين بأمراض مزمنة.
وشهدت رفح، جنوب القطاع، مجازر مروعة في الساعات الأخيرة أسفرت عن استشهاد 22 فلسطينيا وجرح المئات، بينما وضعها الصحي كارثي نتيجة محدودية الإمكانيات الصحية التي لا تتناسب مع الاعتداءات الاحتلالية وأعداد النازحين إلى المدينة.
في حين استشهد 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات، غالبيتهم من النساء والأطفال، بتدمير منازل سكنية في مخيم "المغازي"، وسطا، والتي كانت تؤوي عائلات نازحة، إلى جانب 6 شهداء في مخيم الشابورة برفح جنوبا، بالتزامن مع قصف زوارق الاحتلال الحربية لساحل خان يونس ورفح بشكل مكثف.
وشن الاحتلال سلسلة غارات مكثفة على أبنية سكنية في جباليا، شمالا، مما اضطر سكان المخيم إلى دفن عشرات الشهداء في مقبرة جماعية داخله، بسبب استمرار القصف وحصاره من قبل دبابات الاحتلال وقناصته، بينما ارتقى المزيد من الشهداء والجرحى نتيجة قصف دير البلح، وسطا، والنصيرات، ومدينة غزة، فيما أطلق الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام شرق حي الشيخ رضوان، في غزة، ما تسبب بإصابات
بالاختناق بين الفلسطينيين.
يأتي ذلك في ظل استمرار تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية، باستشهاد الفلسطيني عوض تايه عنبر (47 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قبل أسابيع في مخيم طولكرم، بالتزامن مع تحويل القدس المحتلة لثكنة عسكرية مغلقة لتأمين مسيرة المستوطنين المتطرفين، تحت شعار "فرض السيطرة الصهيونية على القدس والمسجد الأقصى"، وسط تنديد فلسطيني واسع ينظر إليها بخطورة بالغة في ظل الأوضاع الراهنة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبه، قال ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، أحمد عبدالهادي، أن "مجازر الاحتلال المروعة بحق المدنيين العزل والقصف الهمجي دون توقف منذ استئنافه العدوان، لكل المنازل والبنى التحتية من مستشفيات ومساجد ومدارس تؤوي النازحين، يكشف سلوكه الانتقامي بسبب حجم الخسائر في جنوده وعتاده العسكري وقوة ضربات كتائب القسَام والمقاومة الفلسطينية".
وأضاف عبد الهادي، في تصريح له أمس، أن "مجازر الاحتلال البشعة المتواصلة ضد شعب أعزل، التي لم يشهد لها العصر الحديث مثيلا، تتم بدعم وحماية أميركية كاملة، وأسلحة أميركية ذكية ومتطورة، لا ينقطع وصولها للاحتلال النازي، ممَا يحمل الإدارة الأميركية مسؤولية المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية".
واعتبر أن "الولايات المتحدة الأميركية شريك أساسي فعلي مع الاحتلال الصهيوني في معركته وعدوانه على الشعب الفلسطيني الصامد المرابط في غزة من خلال التنسيق الأمني الاستخباراتي العسكري الذي بدا واضحا للجميع"، وفق قوله.
وأوضح بأن "المقاومة اتخذت قرارها بمعركة (طوفان الأقصى)، حماية للقضية الفلسطينية من الضياع والذوبان، ومن أجل وضع حد للانتهاكات والاعتداءات الصهيونية بحق الشعب والمقدسات، وهي مستمرة في الدفاع عن شعبها".
ورأى أن "الضربة التي تلقاها الاحتلال الصهيوني، في 7 أكتوبر، مؤلمة بذاتها وعلى المستوى الإستراتيجي لقادة الاحتلال المهزومين، وتؤسس لما بعدها ضمن مشروع التحرير الكامل الذي تعمل عليه حركة "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية من خلال التحضير والتدريب والتجهيز".

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