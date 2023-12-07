الحسين والوحدات يواصلان التقدم عبر مغير السرحان ومعان

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات ومهند جويلس

واصل فريقا الحسين إربد والوحدات سلسلة انتصاراتهما بدوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من البطولة أمس.

وتمكن الحسين إربد من إكرام وفادة ضيفه مغير السرحان بهدفين نظيفين عبر عبد الجليل أجاغون وعبد العزيز انداي، في المباراة التي جرت على ستاد الحسن في مدينة إربد، فيما فاز الوحدات على معان بهدف وحيد سجله المهاجم العاجي سيدريك هنري، لينفرد بصدارة الهدافين برصيد 5 أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي.

ورفع الحسين رصيده من النقاط إلى النقطة 24 نقطة في الصدارة، والوحدات ثانيا برصيد 19 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق معان عند 9 نقاط وفي المركز الخامس، ومغير السرحان في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

وتستكمل مواجهات الجولة اليوم بمواجهتين، إذ تجمع الأولى بين شباب الأردن (9 نقاط) والجليل (7 نقاط) على ستاد البتراء عند الساعة الرابعة مساء، والثانية بين فريقي الفيصلي (15 نقطة) وسحاب (7 نقاط) عند الساعة السادسة والنصف مساء على ستاد عمان، على أن تختتم الجولة غدا، عندما يلعب السلط مع الأهلي على ملعب السلط عند الساعة الرابعة مساء، والرمثا وشباب العقبة على ستاد الحسن عند الساعة السادسة والنصف مساء.

الوحدات 1 معان 0

تشكيلة الفريقين:

الوحدات: أحمد عبد الستار، فراس شلباية، دانيال عفانة، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي، محمود شوكت، محمد كحلان (حسان زحراوي)، مهند أبو طه (محمد موالي)، أحمد سريوة، أنس العوضات (محمد عبد المطلب) وسيدريك هنري.

المدير الفني: رشيد جابر

معان: رشيد رفيد، سليمان غزال (محمد عبد العزيز)، أيسر صباح، محمد فال، عبد الرحمن مرعي (أحمد الهبارنة)، عون المحارمة، مهدي علامة (حربي أحمد)، عبد الملك مفتاحي، ضرار سعد الله (إبراهيم الرواد)، وليد عثماني وحسين عبيدات (أحمد العواودة).

المدير الفني: أمجد أبو طعيمة

الحكام: محمد مفيد حكما للساحة، المساعد الأول أيمن عبيدات، المساعد الثاني حمزة أبو عبيد وإسراء مبيضين حكمة رابعة.

الإنذارات: ضرار سعد الله (معان) أنس العوضات، أحمد عبد الستار، عامر جاموس (الوحدات)



سيناريو الهدف

- استغل مهاجم الوحدات سيدريك هنري خروج حارس معان رشيد رفيد عن مرماه، ليضعها في المرمى بمساعدة القائم الأيسر للمرمى (48).

فرص المباراة

- مرر العوضات كرة أرضية من ركلة ثابتة قابلها شلباية بتسديدة قوية ردتها العارضة (27).

- انفرد عبيدات بمرمى الوحدات لكن تسديدته مرت بجانب المرمى بقليل (29).

- سدد العوضات كرة زاحفة بيسراه مرت بجانب المرمى (35).

- أطلق العوضات كرة صاروخية تكفل القائم الأيسر بردها (45+3).

- راوغ العوضات دفاعات معان وسدد الكرة من خط المرمى أبعدها الحارس لركنية (51).

- مرر كردغلي أرضية زاحفة وجدت سريوة الذي سددها من اللمسة الأولى بجانب المرمى (61).

- أهدر هنري فرصة تعزيز النتيجة بكرة من أمام المرمى (90+2).

الحسين إربد 2 مغير السرحان 0

تشكيلة الفريقين:

الحسين : عبد الله الزعبي، سليم عبيد، عبدالله نصيب،ادهم القرشي، مصطفى كمال، محمد الداود (رجائي عايد) ، عبد الجليل أجاغون، محمود مرضي، فيرناندير ناثان (سيف درويش)، مصعب اللحام (عبد العزيز انداي) وعبد الله العطار (حمزة الدردور).

المدير الفني: جواو موتا.

مغير السرحان : أحمد عرباش، غيث العثامنة، أحمد أبو صعيليك (محمد أبو الذهب) ،قصي طنوس، أحمد أبو انجيلة (أحمد عبد القادر) ، حمزة الشمالي، صهيب أبو هشهش (معتز عبيدات) ، محمد العملة، زيد أبو الريش، كريم أبو زيتون وسامر خانكان.

المدير الفني: خالد الدبوبي.

سيناريو الأهداف

- مرر أجاغون كرة أنيقة لمحمود مرضى في المسيرة الذي حاور المدافع وارسل كرة عرضية استقبلها فيرواندير ناثان يسددها بقوة في مرمى السرحان هدفا (52).

- مجهود فردي من حمزة الدردور بعد تجاوز أكثر من مدافع قدم كرة من ذهب للمتحفز انداي الذي سجل الهدف الثاني (90+8).

فرص المباراة

-أرسل اللحام كرة عرضية من المسيرة على رأس العطار أبعدها الحارس (5).

-بالغ العطار في محاورة المدافعين وهو بموقف مناسب للتسديد فجاورت كرته المرمى (16).

-سدد مرضي قذيفة من خارج منطقة الجزاء في أحضان الحارس عرباش (17).

-حاول عبيد مباغتة السرحان بكرة مفاجئة بعيدة المدى امسكها الحارس (28).

- حاور أبو هشهش مدافع الحسين وأرسل كرة ذكية علت مرمى الزعبي (29).

- تألق عرباش في صد كرة العطار المواجهة للمرمى بحضور عال (32).

- جاورت تسديدة محمود مرضي القائم (35).

- قدم العطار فاصل مهاري وتجاوز أكثر من مدافع لكن كرته ابتعدت قليلا عن المرمى (36).

- استقبل خانكان الكرة العرضية من الميمنة ولعبها برأسه في أحضان عبد الله الزعبي (45+4).

- تدخل أبو الريش لإبعاد الكرة من أمام قدم مرضي لحساب ركنية (59).

- لم يحسن ناثان التعامل مع كرة القرشي العرضية الجميلة فسددها بتهور فوق العارضة (60).

- أبعد عرباش عرضية مرضي قبل ارتقاء انداي لها برأسه (66).

- كرة صاروخية سددها مرضي من خارج منطقة الجزاء علت العارضة بقليل (73).

- ارتقى اندي لعرضية مرضي ودكها برأسه فوق مرمى عرباش (81).

- لعبة خلفية من“نجم اللقاء” مرضي على قوس الجزاء لكن الكرة استقرت بجوار المرمى (88).

-جملة فنية من لاعبي الحسين ترجمها مرضي بتسديدة رائعة أخرجها الحارس من حلق المرمى (90+4).





لاعب الحسين مصعب اللحام يحاول السيطرة على الكرة وسط ترقب من لاعبي مغير السرحان- (من المصدر)



