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اجتماع العقبة يدعو لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في غزة

12/7/2023 2:34:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعا بيان للاجتماع غير الرسمي لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، المنبثق عن مبادرة "اجتماعات العقبة" بعمان، نهاية الشهر الماضي، لوقف العمليات العدائية لتجنب المزيد من المعاناة الإنسانية، مؤكدا أنه لتحقيق ذلك، لا بد من توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بشكل كبير، واستمرارها دون انقطاع.
وكان الاجتماع الذي شاركت فيه أكثر من منظمة محلية وإقليمية وأممية ودولية، خاض المشاركون فيه نقاشا، حول ما يواجه الاستجابة الحالية من فجوات وتحديات، كما تباحثوا حول الآليات والأنظمة والمحددات التي تعيق الجهود الإغاثية.
ووقع البيان الصادر عن الاجتماع الى جانب الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، منظمات الامم المتحدة ومكاتبها :(اليونيسف) و(الأونروا) والصحة العالمية، وخدمة المشروعات، وتنسيق الشؤون الإنسانية، وهانديكاب انترناشونال". ومؤسسات: "أنيرا"، و"كير" العالمية، و"ميرسي كور"، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومؤسسات جمعيات: "ريل"، وإنقاذ الطفل. والهلال الأحمر: الأردني، والفلسطيني، والكويتي، والمصري، والتركي. وجمعيات ولجان ومنظمات: إغاثة أطفال فلسطين، وأطباء بلا حدود، وقطر الخيرية، والعون الطبي للفلسطينيين، والأغذية العالمي، والإنقاذ الدولية، والنرويجي للاجئين، و"أوكسفام".
وقال البيان، إن "الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، وهو من أسوأ الأوضاع التي شهدناها، وعلى الأرجح أنه سيزداد سوءا في ظل استمرار الأعمال العدائية الدائرة، والغالبية العظمى من السكان المدنيين، بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والحماية".
وأشار الى أن عدد النازحين في قطاع غزة، تجاوز الـ1.8 مليون شخص، بنسبة تقارب 80 % من سكانه، وقد لجأ الغالبية العظمى من النازحين لمرافق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شديدة الاكتظاظ، المنتشرة في القطاع، مع تدن شديد في القدرة على الوصول للمرافق الصحية.
ولفت الى أن أهالي القطاع وعددهم 2.3 مليون شخص، يعانون من نقص في الغذاء والماء النظيف، ويواجهون سوء التغذية.
وأوضح، أنه نظرا لحجم الدمار في البنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك المرافق الصحية، والمياه، والصرف الصحي، فهناك احتمالية كبيرة لتفشي الأمراض. كما أن توقف إجراءات توفير المطاعيم ونقص أدوية علاج الأمراض السارية يزيدان من خطورة تسارع تفشي الأمراض المعدية.
ولفت الى أن مبادئ الحياد وعدم الانحياز، تأتي في جوهر عمل هذه الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، وأن هدفها الأساس، التخفيف من المعاناة الإنسانية. وبرغم أن المنظمات والوكالات الإنسانية المعنية، لم تدخر جهدا في الاستجابة، لكن حجم المساعدات الحالية يشكل جزءا بسيطا جدا من الحاجات المتزايدة.
وخرج الاجتماع وفق البيان، بالدعوة لتكثيف جهود الإغاثة كافة عبر ممرات إضافية إلى القطاع، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم، وتسهيل إجراءات التفتيش وإصدار الموافقات، بخاصة وان معبر رفح ليس مجهزا لاستيعاب هذا المستوى من الحركة.
ودعوا للاستمرار بإعطاء الأولوية للتوفير الآمن وغير المنقطع وغير المشروط للمياه والغذاء، بما في ذلك الأطعمة الطازجة، والمأوى. وتسريع فحص ونقل من يعانون من إصابات حرجة، بخاصة الأطفال لمرافق طبية خارج القطاع غزة.
كما دعوا لزيادة وتيرة إيصال المساعدات، وتزويد الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات، ليشمل ذلك، مستلزمات علاج الجروح، والتخدير، والمضادات الحيوية، والتوسع بتزويد الوقود في القطاع، كمتطلب أساسي للإغاثة الإنسانية في جميع المجالات ذات الأولوية تقريبا.
وطالبوا، بتلبية احتياجات المياه والنظافة في غزة، بإعادة تأهيل البنى التحتية القائمة، وتوفير وحدات دورات مياه واستحمام في الملاجئ المكتظة، بالإضافة لوحدات صغيرة لتنقية المياه، وضاغطات للنفايات الصلبة، ورفع القدرة الاستيعابية للخدمات الصحية وغرف العمليات الطبية، باستحداث مستشفيات ميدانية جديدة وإعادة تأهيل مباني القطاع الصحي الموجودة إن أمكن.
كما طالبوا بتلبية الاحتياجات الخاصة بالمرأة، مثل رعاية الأمومة، وحماية حقوق الأطفال، ومن ضمن ذلك حقهم في التعليم، والحماية، والتغذية، والصحة.
وقال البيان، إنه في ظل انخفاض درجات الحرارة، يتوجب إعطاء الأولوية لتوفير الملابس الدافئة والبطانيات وغيرها للوقاية من البرودة، وتسهيل التدوير بين الطواقم الطبية والإغاثية من وإلى غزة، وتوفير شبكات اتصالات فعالة، لتمكين الطواقم الإنسانية والإغاثية من التواصل مع بعضهم، لتنسيق جهود الاستجابة الإنسانية.
وأشار الى ان غزة، كانت تواجه تحديات إنسانية هائلة حتى قبل التصعيد الأخير، وسوء الأوضاع في القطاع وصل الآن إلى مستويات غير مسبوقة، لذا فإن ما دعت اليه الجمعيات، الأولويات المقترحة عملية وقابلة للتطبيق، وتخفف من معاناة المدنيين هناك، مؤكدا أن الأسباب يحول دون تطبيق هذه الأولويات، مشددة على توفير المساعدات الإنسانية الحيوية للأهالي، وتقديم الخدمات التي يحتاجونها.

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