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5.5 % زيادة مخصصات التربية في موازنة العام المقبل

12/7/2023 2:34:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






ارتفعت مخصصات النفقات الجارية والرأسمالية لوزارة التربية والتعليم في مشروع موازنة للعام المقبل إلى 5.5 %، مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي.
وبحسب المشروع، فمجموع هذه النفقات، ارتفع 64.288 مليون دينار إلى 1.254 مليار، مقارنة بـ1.190 مليار، معاد تقديرها عن العام الحالي.
وارتفعت النفقات الرأسمالية 19.910 مليون في موازنة العام المقبل، لتصبح نحو 146.129 مليون مقارنة بـ126.219 مليون، معاد تقديرها عن العام الحالي، أما النفقات الجارية فارتفعت 44.378 مليون، لتصبح 1.108 مليار، مقارنة بـ1.064 مليار، معاد تقديرها عن العام الحالي.
وقالت الوزارة إن الارتفاع بزيادة مخصصات النفقات الرأسمالية، تركز في زيادة مخصصات مشاريع إنشاء المدارس الممولة من القرض السعودي بـ1.5 مليون، والدعم المقدم المركز الوطني لتطوير المناهج 1.4 مليون، بالاضافة إلى مشروع صيانة واصلاحات المباني للتعليم الأساسي 4 ملايين، ومشروع وإنشاء أبنية مدرسية/ بنك تنمية المدن والقرى 2.4 مليون، ومشروع طباعة الكتب المدرسية 3 ملايين.
فضلا عن مشاريع إضافات لأبنية مدارس التعليم المهني بـ2 مليون، وتطوير منظومة التميز في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز بمليون، وإحداث التعليم الدامج للطلبة ذوي الاعاقة بـ 12 مليون، وانشاء ابنية مدرسية بالشراكة مع القطاع الخاص بمليون دينار، وادارة برنامج التعليم الاساسي بـ2 مليون، وانشاء ابنية مدرسية للتعليم الاساسي الممول من القرض الكويتي بمليون، واضافة غرف صفية لرياض الأطفال بـ2 مليون، والبنية التحتية لشراء أجهزة التعلم عن بعد بـ2 مليون، ومشاريع للامركزية بـ1.1 مليون.
أما النفقات الجارية، فزادت مخصصاتها لأسباب عدة، منها زيادة مجموعة تعويضات العاملين 40.1 مليون دينار زيادة طبيعية في الرواتب والأجور والعلاوات وكلف التعيين على الشواغر، وزيادة النفقات التشغيلية 3.6 مليون، تتركز في بنود الماء، والكهرباء وصيانة الآلات والأثاث والقرطاسية والمطبوعات واجور العاملين في امتحان الثانوية العامة، والتغذية المدرسية، واستئجار المركبات وارتفاع النفقات الأخرى 736 ألفا، نتيجة لزيادة بند دعم تعليم الطلبة ذوي الاعاقة والبعثات العلمية والدورات التدريبية.
وحددت الوزارة أولويات ونتائج ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024-2026 أولها: زيادة فرص حصول الأطفال على تعليم نوعي في مرحلة الطفولة المبكرة، وزيادة استعدادهم للتعلم من أجل الحياة، بما يؤدي لزيادة فرص حصولهم على تعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتوسع في هذه الخدمات، وزيادة استعدادهم للتعلم، وتطوير نظام ضمان جودة موحد لرياض الأطفال الحكومية والخاصة، وزيادة التحاق ذوي الاعاقة منهم برياض الأطفال، أما الأولوية الثانية، فتتضمن زيادة الوصول للتعليم المهني وتحسين نوعيته، بما يضمن زيادة المشاركة بالتعليم المهني وتحسين جودته، والوصول لشراكات مطورة بين مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص، وتحديث نظام توزيع الطلاب بعد الصف الـ9، تلبية لمتطلبات العمل، ووضع إطار وطني محدد.
في حين تتمثل الأولوية الثالثة بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واستدامتها للنظام التربوي، بوضع آلية محسنة لانتقاء القيادات في المستويات الادارية، ووجود منهجيات وآليات محسنة لاختيار المعلمين وتوظيفهم وتأهيلهم قبل الخدمة، وتطوير إطار متابعة وتقييم وضبط الجودة لسياسات التنمية المهنية.
يضاف إلى ذلك، أولويات تتعلق بمحور الجودة وتوفير نوعية تعليم محسنة لأعداد المواطن الصالح المنتج المنتمي لبلده، ومحور تعزيز تعليم يحقق الابتكار والتميز لسياسات تعليمية فاعلة، تسهم بتحقيق الأهداف ذات الأولوية لقطاع التعليم، والنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الاعاقة، والتغير المناخي عبر المدارس الخضراء، واعادة تدوير المياه الرمادية، بحيث يتوقع تزويد المدارس الكبيرة بالطاقة الشمسية، ونيل شهادة المباني الخضراء الصديقة للبيئة، واستخدام المياه المعاد تدويرها بري بعض المزروعات.

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