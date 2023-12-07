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الأردنيون يتغنون بالمقاومة الفلسطينية.. ويستخدمون رموزها في كلامهم

12/7/2023 2:34:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
موفق كمال






أعاد الصراع العربي الإسرائيلي منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى، شغف الشارع الأردني، المتمسك تاريخيا بالقضية الفلسطينية والدفاع عن حق شعبها في تقرير مصيره، ليصبح الأردنيون الأكثر تفاعلا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، وخط الدفاع الأول في الصراع مع العدو الصهيوني.
ويقضي الشارع الأردني جل وقته بمتابعة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ملاحقا أخبار قطاع غزة والعدوان الصهيوني عليه، ومتابعة بطولات المقاومة الفلسطينية في صد العدوان، وتكبيدها للعدو الصهيوني خسائر فادحة في القطاع، ناهيك عن متابعة جرائم المستوطنين وجيش العدو بحق الفلسطينيبن العزل في مدن الضفة الغربية والقدس، ما جعل الشارع الأردني الاكثر تفاعلا مع القضية الفلسطينية، واول الشعوب العربية الذي فرض على نفسه مقاطعة منتجات الدول الداعمة للاحتلال، ناهيك عن المسيرات الغاضبة التي وصلت لحدود فلسطين المحتلة، وحملات التبرعات الكريمة التي يقدمها الأردنيون (شعبا وملكا وحكومة) للشعب الفلسطيني.
ونتيجة لهذا التفاعل، اكتسب الأردنيون منذ اندلاع طوفان الأقصى، مصطلحات وعبارات تستخدمها المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.
ومن أبرز الفضاءات الثقافية المقاومة التي اكتسبها الشارع الأردني، زيادة معلوماته عن القطاع، من حيث الخريطة وطبيعة السكان وصمود الفلسطينيين، وما يتعلق بالمقاومة في غزة، والحصار المدمر والمجازر الدموية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني هناك، او في مدن الضفة.
وتعرف الأردنيون خلال الاحداث على أسماء آليات عسكرية مثل "ناقلة النمر"، ودبابة "الميركافا"، "قذيفة الياسين"، "الفسفور الأبيض"، "صورايخ رجوم"، وغيرها من أسماء يجري تناولها في الأخبار وبيانات المقاومة.
كما تعرفوا على مصطلحات عسكرية للمقاومة في مواجهتها للاحتلال، منها "المسافة صفر" وتستخدم في العمليات العسكرية التي ينفذها رجال المقاومة، بحيث يكون المنفذ على تماس مباشر مع أفراد العدو الصهيوني، و"خلف خطوط العدو"، أي القتال من أماكن تحت سيطرة العدو، و"المثلث الأحمر"، وهو مرمى للقنص والتصوير، يستخدمه رجال المقاومة خلال تنفيذ عملياتهم.
كذلك تعرفوا وغيرهم من الشعوب العربية، على هذه الثقافة العسكرية عبر نجمي المعركة، وهما الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، والذي أثار العالم ومن حوله بمصداقيته ولثامه، بالإضافة الى خبير الإستراتيجيات الدفاعية اللواء المتقاعد فايز الدويري، والذي أصبح محللا عسكريا حصريا مع قناة الجزيرة، ناهيك عن المتابعة المستمرة للفضائيات التي تبث من أرض المعركة، وعبر مواقع التواصل الزاخرة بفيديوهات تخلد بطولات المقاومة وأخرى توثق جرائم الاحتلال.
يشار الى أن أبو عبيدة، أطلق مصطلحات خلال بثه لبيانات كتائب القسام، تناولها الأردنيون في تعليقاتهم، مثل "الأردن كابوس الاحتلال"، ما ضاعف التفاف الشارع الأردني حول المقاومة والأحداث في فلسطين المحتلة، ناهيك عن القرار السياسي الأردني بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وإرسال مساعدات طبية بطائرات سلاح الجو الملكي الى قطاع غزة.
الخبير الاجتماعي د. حسين الخزاعي، فسر تفاعل الشارع الأردني مع مجريات الأحداث في فلسطين المحتلة، بأن هذا الشارع، يعتز ويفتخر بمعرفة كل ما يدور في ساحات فلسطين من احداث، وتحديدا عندما تصله أخبار منجزات المقاومة وبطولاتهم التي يسطرونها كالهجوم، والقتال من "مسافة صفر".
وقال الخزاعي، إن تفاعل الشارع الأردني مع أحداث فلسطين المحتلة، وتحديدا في قطاع غزة التي تشهد عدوانا صهيونيا، يشكل نوعا من أنواع الدعم النفسي في الإعلام، كذلك فإن إعلان المقاومة عن قتلى وأسرى بين صفوف جنرالات كبار من جنود العدو، فإن هذا يشير الى قوة وعزيمة المقاومة ودفاعها عن الأرض والتمسك بها.
وأشار الى أن ترديد عبارات تستخدم في هذه الحالة، يأتي كمؤشر على راحة نفسية ورضى على إنجازات المقاومة، كما انها تحفز مردديها على الاقتداء بالأبطال، ودعم صمودهم، كذلك محاولة تقليد شخصية "أبو عبيدة" بشكل ملابسه ولثامه، تعبيرا عن الاعجاب والاقتداء به، بالإضافة لظهور المرأة المقاومة في غزة اثناء تسليم أسرى العدو، ما يحفز النساء على الامتلاء بفكرة الشراكة مع الرجال في المقاومة، وهذا يشير الى قوة المرأة المناضلة جنبا الى جنب مع رجال المقاومة في الدفاع عن الوطن.
يقول محمد عمارين ويعمل موظفا، إنه يستخدم كثيرا من العبارات التي نقلها عن بيانات المقاومة، وأصبحت لفظا شائعا بالنسبة له، منها "المسافة صفر"، موضحا بأنه يتابع مختلف وسائل الغعلام ومواقع التواصل يوميا، للحصول على آخر الأخبار التي تتعلق بغزة والعدوان عليها.
واضاف عمارين، أن ترديده لمثل هذه العبارات، أمر يروق له، ويشعره بأنه يؤازر الشعب الفلسطيني، وتحديدا في قطاع غزة.
اما المواطن ناصر خليل، فيرى بأن الأردن شعبا وقيادة، يقف الى جانب الشعب الفلسطيني، وحالة توحيد الموقف الأردني بشأن القضية الفلسطينية، جعلت الكثير من الأردنيين يعبرون عن موقفهم الداعم لـفلسطين بحرية، لدرجة أن رواج مصطلحات المقاومة وعبارات ناطقها العالمي أبوعبيدة وبياناتها بين الأردنيين وترديدها، أصبحت تشكل رفعا للمعنويات ومضاعفة المساندة للفلسطينيين في نضالهم من أجل حقوقهم.

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