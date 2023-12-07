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العدوان على غزة.. مصالح الدول هي المعيار

12/7/2023 2:34:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






في ظل تواصل العدوان الهمجي الصهيوني على غزة، ومع تصاعد الاتهامات بين عدة أطراف، يرى مراقبون، أنه بات من المهم فهم التعريف القانوني لمصطلحات مثل "جرائم الحرب"، وما تعنيه في القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وحول القانون الذي يحكم النزاعات المسلحة والاحتلال العسكري، وانطباقه على الأعمال العدائية الحالية بين قوات المحتل الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبقية أجنحة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
ووفقا لهؤلاء المراقبين، فمن المهم القول إن قواعد القانون لا تخضع للمعاملة بالمثل، أي أنها تنطبق- بغض النظر- عما فعله الطرف الآخر، اذ لا يمكن أبدا تبرير الانتهاكات كاستهداف المدنيين عمدا، أو فرض عقاب جماعي عليهم، بادعاء أن الطرف الآخر ارتكب انتهاكات، أو أن هناك اختلالا في موازين القوى، أو غير ذلك من المظالم.
وفي هذا الاطار، يقول السفير السابق احمد مبيضين، ان مجموعة القوانين المكونة للقانون الإنساني الدولي، تنطوي أيضا على القوانين التي تحكم الاحتلال، أي عندما تمارس دولة ذات سلطة فعلية على منطقة ما دون موافقتها، ودون أن يكون لها حق سيادي عليها، مثل الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وتنص تلك القوانين، على أن دولة الاحتلال، لا تكتسب السيادة على الأراضي المحتلة، وأن سلطتها، يجب أن تعامل السكان على نحو إنساني، وتوفر لهم الاحتياجات الغذائية والرعاية الطبية.
واضاف مبيضين، "وفي وقت ارتكب فيه الاحتلال الصهيوني، جرائم خلال حربه الهمجية على غزة، فضلا عن مخططاته لتنفيذ سيناريو إبادة جماعية وتهجير قسري لمدنيي القطاع، واستهداف مدارس ومستشفيات، وقطع إمدادات الكهرباء والماء عن الفلسطينيين، في حالة من العقاب الجماعي، يعتبر المحتلون الصهاينة، بأن قواتهم تعمل وفقا لأعلى معايير القانون الدولي، وأنها لا تستهدف المدنيين، لكنها- والقول لمصادر صهيونية، تواجه عدوا يحتمي خلف المدنيين ويستخدمهم كدروع بشرية".
وقال إن الحرب على غزة، اظهرت ازدواجية في المعايير وتكيل بمكيالين، وأصبحت مصالح الدول، هي المعيار وليس الحق المستند على القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، أو غيرهما من الشرائع الدولية الناظمة لعلاقات الدول ببعضها.
وأكد عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، أن القاعدة الأساسية في القانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات، تتمثل في أن جميع الأطراف ملزمة بالتمييز في كل الأوقات بين المقاتلين والمدنيين، ولا يجوز أبدا استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالهجمات؛ ويجوز للأطراف المتحاربة فقط، استهداف المقاتلين والأعيان العسكرية.
وقال الغزو، "لا يكفي ببساطة الاكتفاء بالقول إن المدنيين ليسوا هدفا للهجمات، إذ يفرض القانون الإنساني الدولي على أطراف النزاع، اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنية، كما تحظر أيضا الهجمات التي لا تفرق بين المقاتلين والمدنيين، أو تلك التي يتوقع بأن تتسبب بأضرار غير متناسبة للمدنيين، مقارنة بالمكاسب العسكرية".
واضاف "وفقا للقانون الإنساني الدولي، يجب على الصهاينة، باعتبارهم سلطة احتلال، ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي غزة، كالغذاء والماء"، موضحا بأن قواتهم وخلال عدوانهم الهمجي على عزة، ارتكبت وما تزال، جرائم حرب متعددة، مع تواصل شن قواتهم لهجمات غير قانونية وعشوائية، تلحق أضرارا بالمدنيين والابرياء في غزة".
إضافة إلى ذلك، يقول الغزو، إن سلطات الاحتلال، ارتكبت وما تزال، جرائم دولية أخرى، بما في ذلك، ما يتعلق بمستوطنات الضفة الغربية، إذا نقلت سلطتهم أيا من اهاليها المدنيين إلى الأراضي المحتلة على نحو مباشر أو غير مباشر، وهو فعل يعد جريمة حرب.
من جهته، قال د. علاء الخوالدة، إن المجتمع الدولي والدول الغربية، يستهترون بتنفيذ القانون الدولي الإنساني على اهالي قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان وحرب احتلالية همجية غير مسبوقة، وأنه لا يضغط أو يجبر المحتل على الالتزام بالقانون.
وأكد الخوالدة، أن الدول التي وقعت على اتفاقيات جنيف، ملزمة بالاضطلاع بمسؤولياتها، ولا يسقط أي خرق لهذه القوانين بالتقادم، مشددا على أن تجويع المدنيين وعدم توفير المواد الأساسية المطلوبة، يعد انتهاكا جسيما ايضا لاتفاقية جنيف الرابعة، ويعتبر من ينخرط في هذا الإطار، شريكا سيطاله العقاب.
وقال، إن القطاع، منطقة محتلة وما تزال. عليه، فإن القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وضعتها دول العالم والتزمت بها وفق المادة الأولى، وأخذت على عاتقها ضمان إنفاذ هذه القوانين والاتفاقيات، وإجبار والزام من لا يلتزم بها في كل الأحوال، وهذا الأمر يقع على عاتق الدول اليوم، وذلك بأن تقف وتساند القانون الدولي الإنساني، لكونه القانون الوحيد الذي ينظم ويضبط العمليات العسكرية، وهو ما يحتاج إليه المدنيون في غزة حاليا.
واضاف الخوالدة، "حتى الحرب لها قواعد، فعلى مدار الحرب المستمرة على غزة، التي تشهد تدميرا صهيونيا ممنهجا لمنشآت مدنية فلسطينية في غزة، وقتل آلاف المدنيين، ما يزال الجدل مثارا، حول أين يقف القانون الدولي من هذا الصراع؟ وهل كان محل احترام من الصهاينة أم لا، اذ يدور نقاش واسع منذ بدء العدوان والحرب على غزة، حول ما يعرف بالقانون الإنساني الدولي، وهو القانون الذي يحكم النزاعات المسلحة، والاحتلال العسكري، وكيف أنه ينطبق تماما على الحرب الدائرة حاليا، بين المحتلين الصهاينة والمقاومة في القطاع.
وقال الخوالدة، ان قوات الاحتلال الصهيوني، نقلت مجازرها للمستشفيات ومحيطها، دون أي تدخل للمجتمع الدولي، أو الدول التي ينبغي عليها حماية القانون الدولي، موضحا بان الصمت الدولي على هذه المجازر المستمرة، ضوء أخضر يمنح المحتل الإمعان بالدم الفلسطيني وارتكاب فظائع وجرائم بشعة أخرى.
واشار الى ان استهداف قوات الاحتلال لتجمعات المواطنين أمام المستشفيات والمجمعات السكنية، جريمة حرب، على العالم الوقوف أمامها، والتدخل الفوري لوقف الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ووقف سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية في التأييد والتنديد.

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