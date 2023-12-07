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نحو 25 ألف فتوى تتعلق بالطلاق العام الماضي

12/7/2023 2:32:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
احمد التميمي






اربد - بلغ مجموع الفتاوى المتعلقة بالطلاق العام الماضي نحو 25 ألف فتوى، وفق القاضي الدكتور عبدالله ربابعة من كلية الشريعة في جامعة اليرموك.
واشار خلال مشاركته بندوة "الطلاق: الأسباب والآثار" التي نظمتها كلية العلوم التربوية بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،
إلى الآثار الناجمة عن الطلاق على الزوجين، والأبناء، وذوي الزوجين، والمجتمع.
وبين أن الأسرة وهي اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات مثلما تبدأ بكلمة القبول فإنها تنتهي أيضا بكلمة الطلاق.
وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة حيث جاء تنظيم هذه الندوة ضمن سلسلة الأنشطة والفعاليات التي تسعى الكلية من خلالها إلى تنمية الوعي لدى الطلاب بقضايا راهنة تتعلق بالحياة الاجتماعية والشؤون الأسرية؛ لضمان الإعداد المتوازن للطلاب وتهيئتهم الشاملة للتعامل مع القضايا الحياتية.
واكّد عميد الكلية الدكتور أحمد الشريفين أهمية طرح الموضوعات الاجتماعية ذات الصلة بالقضايا الأسرية من منظور تربوي، تحقيقا لمبدأ التشبيك والتعاون بين كليات الجامعة، مشددا على أهمية زيادة الوعي لدى الطلبة والفهم للأدوار التي سيكون لهم تأثير مباشر فيها.
كما بيّن ضرورة الوعي بمختلف المفاهيم ذات الصلة بالقضايا الاجتماعية والأسرية والأدوار المتعلقة بالرجل والمرأة، والتي يكون لها أثر لا يستهان به في الأسرة وفي المجتمع، ولا سيما أن الأسرة هي النواة التي تقوم عليها المجتمعات، وتنهض إذا تأسست على أسس متينة من السكن والرحمة والمودة، مؤكدا على أهمية تطوير المناهج بحيث تعنى بتنشئة الطلبة منذ الصغر على معرفة الحقوق والواجبات، وأهمية الأسرة، وخلق ثقافة الحوار بين صنوي الحياة الأسرية.
وبين القاضي أحمد ربابعة مكانة الأسرة في المجتمع، والأسس التي يبنى عليها تكوين الأسرة والزواج بدءًا من اختيار الشريك المناسب، مشيرا إلى الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسب الطلاق في المجتمعات عامة والمجتمع الأردني خاصة، لافتا إلى بعض الظواهر المجتمعية التي تؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية، ومنها: سوء اختيار شريك الحياة، وتدخل أهل الزوجين في حياة الأبناء الذي يسفر بدوره عن تفاقم المشكلات بينهما، وبعض السلوكيات التي تؤدي إلى الطلاق كتعاطي الكحول والمخدرات، وانشغال أحد الزوجين أو كليهما عن أداء واجباته بوصفه أبًا أو أمًّا في الأسرة، مما يؤدي بدوره إلى غياب ثقافة الحوار، والنظرة إلى الصنو الآخر على أنه معيق للحرية ومحدد منها.

وأوضح الدكتور يوسف الشريفين المقصود بمفهوم الكفاءة بين الزوجين مشيرا إلى الفهم الخاطئ من قبل الأفراد في مجتمعاتنا له، كما بيّن أن الطلاق ينقسم إلى أقسام متعددة من حيث: اللفظ، والمشروعية، والحكم، وعدد الطلقات، موضحا أثر سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية في ارتفاع نسب الطلاق، كما طرح الشريفين حديثه بطرح عدد من الحلول التي تسهم في تقليل ظاهرة الطلاق وتثقيف المقبلين على الزواج وبناء الوعي لديهم حول النهج الإسلامي في اختيار شريك الحياة، ووجود مكاتب الإصلاح الأسري ومعرفة الحقوق والواجبات ومراعاة المشاعر وبناء حياة قائمة على المودّة والسكن.

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