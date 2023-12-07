قطر تفتتح مركزا صحيا شاملا في مخيم الزعتري

افتتح السفير القطري في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني في مخيم الزعتري اليوم الأربعاء المركز الطبي الصحي الشامل التابع لجميعة قطر الخيرية.



وقال آل ثاني في حفل الافتتاح، الذي حضره محافظ المفرق سلمان النجادا والعين خولة العرموطي ومدير مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالانابة العقيد الدكتور محمود الشرمان ومدير صحة محافظة المفرق الدكتور فيصل المداخلة، إن المركز يأتي في اطار الدعم الانساني للاجئين، وترجمة لتوجيهات سمو امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للقيام بالواجب الإنساني والأخلاقي لإخواننا اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية وتخفيف العبء الثقيل عن اخواننا في الأردن الشقيق الذين كانوا في مقدمة من حمل عبء اللاجئين السوريين وفتح أبواب المساعدة والعون لهم، ما سيعزز الخدمات الطبية المقدمة للاجئين ويخفف من معاناتهم.

وأشار الى ان المركز سيقدم خدمات الرعاية الصحية لما يقارب 49 ألف لاجئ.



وعبر عن شكره للأردن على شراكته لإبراز هذا الصرح على أرض الواقع معربا أيضا عن شكره لصندوق قطر للتنمية لرعايته هذا المشروع وجمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري معربا عن أمله بانتهاء الأزمة السورية،بما يسمح بعودة اخواننا من اللاجئين إلى بلدهم .



وقالت مدير إدارة المساعدات الإنسانية في صندوق قطر للتنمية عائشة الكواري، إن المركز الطبي الجديد لقطر الخيرية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، يضاف الى المرافق الصحية القطرية الاخرى في المخيم والممولة من قبل صندوق قطر للتنمية من خلال عيادات الهلال الأحمر القطري، والعيادات الاخرى ولجنة الإنقاذ الدولية.



واكدت ان هذه الخدمات تشكل امتدادا للمساعدات التي تقدمها دولة قطر للأشقاء من اللاجئين السوريين، مبينة أن حجم التمويل للمركز الصحي الجديد والمرافق الاخرى بلغ 8 ملايين دولار.



وقالت ان دولة قطر دعمت القضية السورية منذ عام 2012 عبر عدد من البرامج والمشاريع، مؤكدة في هذا الاطار أن قطر مستمرة في دعم اللاجئين.



واضافت أن افتتاح المركز اليوم يشكل اضافة نوعية في الخدمات والرعاية الصحية والشاملة المقدمة للاجئين في تخصصات طبية تشمل العيون والباطنية والقلب، إضافة لفحوصات سرطان الثدي.



وبين مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والبرامج الدولية في قطر الخيرية نواف الحمادي، أن افتتاح المركز الصحي الشامل داخل مخيم الزعتري، هو أحد الأنشطة التنموية للجمعية في الاردن، إيمانا بأهمية خدمة افراد المجتمعات المحلية، وتقديم الخدمات الأساسية وخاصة ما يتعلق بالصحة.



وقال إن قطر الخيرية تقوم بدور محوري في مواجهة التحديات الإنسانية والمساعدة على بلوغ أهداف التنمية المستدامة في ظل ما يشهد العالم من تحديات، وبين أن المملكة الاردنية الهاشمية كانت في مقدمة من حمل عبء اللاجئين واستقبالهم في المنطقة، وقدمت لهم كل عون ومساعده وتحملت الكثير من الضغوط في ظل موارد محدودة.



وبين الحمادي أن قطر الخيرية سارعت للعمل الى جانب الاشقاء لخدمة اللاجئين في الاردن حيث بلغ حجم البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال نحو 25 مليون دينار اردني، على شكل مساعدات ومشاريع إيواء ومشاريع غذائية و صحية وتعليمية واجتماعية، بالإضافة الى كفالة ما يزيد على ستة االف وخمسمائة يتيم واسرة وطالب من الأسر الاردنية العفيفة واسر اللاجئين .

بدوره، اوضح المدير التنفيذي للاغاثة الطبية العربية جمال رفايعة، ان الإغاثة الطبية العربية، هي هيئة أردنية متخصصة في العمل الطبي منذ عام 2012، وقدمت من انشائها خدمات طبية لحوالي 2.5 مليون مواطن اردني ولاجئ على الأراضي الأردني

وجال السفير القطري على مرافق المركز الصحي الجديد، والعيادات القطرية، ومركز قطر الخيرية الصحي الشامل، وعيادات لجنة الإنقاذ الدولية في مخيم الزعتري.

























