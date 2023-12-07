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العقبة: وصول 33 أردني وعربي قادمين من غزة عبر الجسر العربي

12/7/2023 2:32:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- يواصل أسطول الجسر العربي نقل مواطنين أردنيين وعرب قادمين من قطاع غزه الى المملكة عبر الخط البحري الدولي العقبة – نويبع الذي يربط ميناء العقبة مع الموانىء المصرية (مجانا ) و تقديم الرعاية الطبية والغذائية الكاملة لهم وذلك ضمن الجهود الاردنية في تأمين وصول الاردنيين و العرب الى ديارهم بسلام وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ومتابعة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله وكافة الجهات المعنية في محافظة العقبة.
وأكد مدير عام الجسر العربي عدنان العبادلة وصول 33 أردني وعربي اليوم – الخميس - الى محطة الركاب بالعقبة عبر بواخر الجسر العربي، مشيرا أن الجسر وفر لهم كافة الامكانات و التسهيلات الخدمية والطبية و الغذائية بالتعاون مع الجهات المعنية في محافظة العقبة، مبينا على أن العدد المتوقع وصوله حتى رحلات السبت المقبل البحرية سيصل الى 111 مواطن اردني وعربي قدموا عبر اسطول شركة الجسر العربي و بمتابعة من وزيرة النقل وسام التهتموني وكافة الجهات ذات العلاقة في محافظة العقبة و تم نقلهم عبر بواخر الجسر العربي من ميناء نويبع المصري الى ميناء محطة الركاب بالعقبة " مجانا" في تأكيد على الدور الوطني الهام الذي تلعبه شركة الجسر العربي في دعم الجهود الاردنية الرسمية و الشعبية لمساعدة الاهل و الاشقاء في قطاع غزه و المساهمة في عودة آمنة للاردنيين و العرب الذين اجبرتهم الحرب على المغادرة.
وأشاد العبادلة بتعاون ومتابعة كافة الجهات المعنية في العقبة في استقبال و تسهيل عودة الاردنيين و بعض الجاليات العربية عبر الخط البحري الدولي العقبة – نويبع في اشارة الى دور سلطة العقبة الخاصة و محافظة العقبة و الاجهزة الامنية و الادارية و الصحية التي عملت على مدار الساعة لخدمة العائدين من قطاع غزه.
وبين العبادله ان الجسر العربي قام خلال الايام الماضية بشحن 51 شاحنة محمله بالمساعدات والمعونات الغذائية والطبية والعينيه المقدمه من الشعب الاردني الى الاشقاء في قطاع غزه عبر اسطوله البحري وسط تشهيلات ومتابعه من كافة الجهات المعنية بالعقبة.

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