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عين الباشا.. تحسين واقع النظافة يصطدم بنقص عمال الوطن

12/7/2023 2:32:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد سمور






يشكل ملف النظافة واحدا من أبرز التحديات التي تواجهها بلدية عين الباشا في محافظة البلقاء، تحت وطأة الحاجة الماسة لزيادة أعداد عمال الوطن، وذلك مع تزايد الكثافة السكانية والنشاط التجاري بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة.
حول ذلك، يقول المدير التنفيذي في البلدية المهندس أحمد الفاعوري لـ"الغد"، إن البلدية تضم 150 عامل وطن، إلا أن هذا العدد غير كاف، كون لواء عين الباشا مكتظ بالسكان ويشكل نقطة جذب سكاني تتزايد وتيرتها بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى ازدياد النشاط التجاري واتساع رقعته، ووجود شارعين دولييْن باللواء.
وتبلغ مساحة لواء عين الباشا نحو 98 كيلومترا مربعا، بعدد سكان يقارب 200 ألف نسمة، يضاف إليهم نحو 100 ألف آخرين في مخيم البقعة التابع للواء، وفق الفاعوري الذي أشار إلى أن مسؤولية النظافة في المخيم تتبع للجنة خدماته وليس للبلدية، لكن البلدية تتأثر كونه يتوسط المدينة وتحيط به من كل الجهات مناطق تابعة لها.
وتطرق كذلك إلى وجود 3 آلاف منشأة تجارية في اللواء، ونحو 60 منشأة كبيرة مثل المصانع والشركات والمؤسسات التعليمية الكبرى، ما يضاعف العبء على عمال الوطن في متابعتهم المستمرة لأعمال النظافة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن وجود شارعين دوليين تعبرهما مئات الآلاف من المركبات يوميا ذهابا وإيابا، الأمر الذي يحتاج تخصيص عدد ليس بقليل من العمال لمتابعتهما على طول امتدادهما.
وقال الفاعوري، إن البلدية تخدم العديد من المناطق والتجمعات السكانية وهي "القصبة وصافوط وأبو نصير وأم الدنانير وموبص وسلحوب والرمان والسليحي وأم انجاصة وأم سنديانة وأم زعرورة وأبو حامد"، وتسخر بالإضافة لعمال الوطن نحو 30 آلية من قلابات وضاغطات يعمل عليها 90 شخصا.
وحول إجراءات البلدية لحل مشكلة نقص عمال الوطن، أكد الفاعوري أنه تم مخاطبة وزارة الإدارة المحلية وطلب تعيين 20 عامل وطن إضافيا، على أمل أن يتم ذلك ضمن موازنة العام المقبل.
وتحدث الفاعوري عن أن البلدية تبذل كل ما في وسعها للوصول إلى مستوى متقدم أكثر فأكثر بملف النظافة، لافتا بهذا الخصوص إلى أهمية الدور والمسؤولية المجتمعية في التعاون مع البلدية التي تنظم بشكل مستمر حملات توعوية وإرشادية من خلال المدارس والجمعيات في اللواء ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للبلدية، وإقامة المحاضرات والندوات المتعلقة بالنظافة والمحافظة على البيئة.
يشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية كانت أطلقت قبل عامين، حملة "بسواعدنا" التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة النظافة على مستوى الأفراد والمؤسسات، وحينها زار وزيرها توفيق كريشان بلديات عين الباشا والعارضة الجديدة والسلط الكبرى والفحيص وماحص، مؤكدا أن الوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، أصبحت معنية حالياً بالنظافة في مختلف المناطق، أكان ذلك داخل حدود تنظيم البلديات، أو في الغابات والأماكن الأثرية والسياحية والمُتنزهات العامة والشوارع الرئيسة، وأنه سيجري رفد البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لاحقاً بعمّال الوطن والآليات والمعدات والأجهزة لهذه الغاية بأسرع وقتٍ ممكن.
ودعا كريشان كذلك البلديات إلى التنسيق والتعاون فيما بينها ومع مجالس الخدمات المشتركة، لوضع خطط وبرامج متكاملة في مختلف المناطق، وتخصيص عمّال للعمل الدائم في الغابات والأماكن الأثرية والسياحية والمُتنزهات العامة والشوارع الرئيسة، مع مراعاة الاهتمام بالمناطق المتداخلة بين البلديات، لأن ذلك يُسهم بتوجيه المسؤولين والعاملين في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة للتعاون المشترك بروح الفريق الواحد، وأشار إلى أن "بسواعدنا" هي حملة مستمرة ولن تتوقف.

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