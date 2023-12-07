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هدوء الانهيارات بـجرش الدولي.. نجاح إجراءات أم سكون خادع للبؤر الخطرة ؟

12/7/2023 2:32:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
صابرين الطعيمات






في كل عام، ومع وصول الموسم المطري لذروته وتشبع الجبال التي يعبرها طريق جرش الدولي بالمياه، تتجدد مخاوف مستخدمي الطريق من تكرار حوادث الانهيارات التي تتعرض لها مناطق تصنف بـ "بؤر خطرة"، وتتركز أكثر في الجزء الذي يعبر محافظة جرش على طول أكثر من 40 كلم.
العام الماضي والذي سبقه، لم يشهد الطريق حوادث يمكن وصفها بـ "الخطرة"، قياسا بحوادث وقعت في سنوات سابقة، تسببت بإغلاق الطريق لأسابيع ومنها لأشهر.
رغم ذلك، تبقى خطورة الطريق كامنة، ومن غير المعروف ما إذا كان تراجع حوادث الانهيارات الخطرة ناتجا عن سلامة ونجاعة الإجراءات التي تتبعها الجهات المعنية أم أن هناك مكرا تخبئه البؤر الخطرة؟
سالكو الطريق الدولي يأملون بأن تنجح جهود وزارة الأشغال في السيطرة على البؤر الخطرة، والوصول نسبيا إلى أعلى درجات السير الآمن بعيدا عن مخاطر حوادث للانهيارات.
بموازاة ذلك، تواصل وزارة الأشغال القيام بإجراءات الصيانة لبعض البؤر الخطرة التي تتكرر فيها الانهيارات، من خلال عمل أسيجة وجدران استنادية وحواجز إسمنتية وحديدية للتخفيف من مخاطر الانهيارات حال وقوعها.
ويتساءل سائقون عن مدى نجاعة هذه الإجراءات التي تندرج في نطاق "الاحترازية"، سيما وأن الانهيارات أمر تكرر في سنوات سابقة، خاصة بعد توالي المنخفضات الجوية وتساقط كميات كبيرة من الأمطار التي تؤدي إلى تشبع التربة بالمياه ومن ثم انهيار الصخور والأتربة على الطريق، ما يستدعى إغلاقه لحين إجراء أعمال الصيانة اللازمة، يتخلل ذلك تحويل السير إلى طرق فرعية غير مجهزة لضمان استمرار حركة السير.
ويجدد سائقون على الطريق الذي يربط محافظات الشمال بالعاصمة ويعبر محافظة جرش، مطالبتهم بمتابعة حثيثة لمناطق البؤر الخطرة وفحصها باستمرار قبل حدوث أي انهيار.
وقال السائقون إن تجنب مخاطر الانهيار بات أمرا ممكنا في ظل معرفة مواقع البؤر الخطرة على الطريق، والتي حددتها الجهات المعنية وباتت واضحة ويجب أن يتم صيانتها ومعالجتها قبل بدء فصل الشتاء.
وقال السائق أمجد العياصرة إن مواقع متعددة تصنف ضمن البؤر الساخنة والخطرة على الطريق الدولي، ويعاني سائقون من إغلاقات متكررة نتيجة الانهيارات، ما يكلفهم وقتا وجهدا إضافيين أثناء اضطرارهم إلى سلوك طرق بديلة، وهم بذلك يقطعون مسافات أطول. ولفت إلى أن الطرق البديلة التي يتم تحويل السير إليها مع كل حادث انهيار حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق أوضاعها غير جيدة، وما زالت طرقا بدائية وغير جاهزة لتحمل حركة السير النشطة التي يشهدها الطريق الدولي على مدار الساعة.
وبين أن خطر الانهيارات من أكبر المشاكل التي تعاني منها محافظة جرش تحديدا، سيما وأن الطريق هو أهم الطرق السياحية وتقع عليه استثمارات سياحية ضخمة وإغلاق أي منطقة يعطل جزءا منها وتختلف مدة التعطل حسب حجم الانهيار.
وطالب من وزارة الأشغال تحديدا مستمرا لمواقع البؤر الساخنة ومعالجتها بوقت مبكر، قبل تساقط الأمطار، من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم والاستثمارات المتواجدة على طول الطريق.
وقال صاحب المشتل الزراعي المهندس محمد القادري، إن الطريق يخدم العديد المشاتل الزراعية ومنشآت تجارية، وعلى امتداد مسافات طويلة.
وتابع: تتعرض مناطق بالطريق للانهيار بشكل سنوي، وهذا يعني إغلاق الطريق، وتغيير مسار السير وتوقف حركة البيع في المنشآت التي تعتمد على حركة المركبات النشطة على مدار الساعة.
وقال إنه من الأولى أن يتم تخصيص ميزانية خاصة لصيانة البؤر الساخنة على الطريق الدولي ومعالجتها والعمل على الحد من خطورتها وضمان سير آمن على الطريق.
بدوره قال مدير أشغال جرش الدكتور ماجد العلوان إن الطريق الدولي الذي يربط العاصمة بمحافظات الشمال من أهم وأنشط الطرق على مستوى المملكة، مشيرا إلى أن الطريق يتعرض كل فصل شتاء إلى انهيارات بعد تشبع التربة بمياه الأمطار.
وأوضح لـ "الغد"، أن مديرية الأشغال قامت هذا العام بمعالجة العديد من البؤر الساخنة التي تشكل خطرا في كل موسم مطري من خلال بناء أسيجة وسلاسل حجرية ضخمة وبناء أطاريف ووضع دعامات تحمي الطريق والسائقين من خطر الانهيارات.
وبين أن كوادر مديرية الأشغال بالتعاون مع كافة الجهات المعنية تقوم على مدار الساعة بمراقبة أوضاع الطريق والبؤر الساخنة في فصل الشتاء وأثناء تساقط الأمطار، حرصا على حياة السائقين ولتجنب حدوث أي مخاطر من الانهيارات، فضلا عن تشكيل فريق عمل متكامل، يعمل على معالجة أي خلل على الفور.
وأوضح أن وضع الطريق حاليا مستقر، ويتم متابعته من خلال غرفة عمليات رئيسة وكوادر ميدانية تراقب الطريق خلال المنخفضات الجوية وبعد انتهائها، ولم تظهر حتى الآن أي معالم خطورة على الطريق، وحال حدث أي انهيار في أي موقع فخطط التعامل معه جاهزة.
وكان انهيار جبلي قد حدث قبل قرابة 6 سنوات على طريق إربد عمان بمنطقة سيل الزرقاء، وتسبب بإغلاق الطريق، فيما علل جيولوجيون ومهندسون الانهيار حينها، إلى طبيعة تركيبة تربة الجبل المنهار، والتشققات ونزازات المياه، التي أحدثت انزلاقا في طبقات الجبل.
وشهدت طرق محافظة جرش الخارجية والداخلية بعد الحادث أزمات خانقة، بعد إغلاق الطريق، فيما عمدت الجهات المعنية في ذلك الوقت، إلى استحداث طرق بديلة متعددة باتجاه مختلف المحافظات، ومعظمها طرق فرعية ضيقة وغير مؤهلة لحركة السير النشطة التي يشهدها الطريق.
وقالت جهات معنية حول الانهيار بأنه كان كبيرا جدا، وخطيرا، واستدعى على الفور إغلاق الطريق.
واستغرقت عملية إزالة أنقاض الانهيار من حجارة وأتربة وإعادة فتح الطريق أمام السير وإنشاء جدران استنادية أكثر من أشهر.

MENAFN07122023000072011014ID1107557025

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