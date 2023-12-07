القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وتشاركية

MENAFN - AETOSWire) تحت رعاية، وخلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تم تنظيم اجتماع طاولة مستديرة وزارية حول الاقتصاد الأخضر بمشاركة؛ وعدد من الوزراء والمسؤولين من مختلف دول العالم.

في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، قال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "في ظل المشهد العالمي الذي يشهد تغيراً مناخياً كبيراً، أصبحت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وتشاركية أكثر إلحاحاً الآن أكثر من أي وقت مضى. وإدراكاً منها لهذه الضرورة الملحة، تسعى المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر جاهدةً لتسهيل مسيرة تحول مستدام بيئياً ومجدٍ اقتصادياً على حدٍ سواء. وفي هذا الإطار، أطلقت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في سبتمبر 2022، التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر الذي يمثل حجر الزاوية في استراتيجيتنا، ومنذ إطلاقه، أصبح آلية مهمة تستعين بها الدول ضمن هذا التحالف، لتعزيز الشراكات وبناء القدرات في مجالات الاقتصاد الأخضر من خلال توفير المساعدات الفنية والتقنية، وإنشاء منصة لدعم التوفيق بين مطوري المشاريع ومقدمي التمويل، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب والدروس المستفادة بين الدول. وتواجه الدول، وخاصة البلدان النامية والجُزرية الصغيرة، تحديات مختلفة في هذا التحول، تشمل عقبات مالية وتقنية. ويؤدي التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر دوراً رئيساً في التغلب على هذه العوائق، حيث تنضوي تحت مظلته 85 دولة من مختلف أنحاء العالم. ولا يدل هذا الرقم على قوتنا المتنامية فحسب، بل يعكس أيضًا الثقة الموضوعة في هذا المسعى التعاوني."

وأضاف معالي الطاير : "من منطلق روح التعاون العالمي، فإنني أتقدم بدعوتكم جميعا للانضمام إلى التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر. وبالإضافة إلى دعم التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، نسعى أيضًا إلى المشاركة الفاعلة من قبل المعنيين من غير الأطراف في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك القطاع الخاص، لتعزيز الاستثمارات التي تسرع التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وندعو جميع مؤسسات القطاع الخاص غير المشاركة حاليًا في منصات المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر للانضمام إلينا في تشكيل مستقبل أخضر ومزدهر للجميع."