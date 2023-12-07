قمة Milken Institute السنوية الخامسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تعود إلى أبو ظبي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ستُعقد قمة الشرق الأوسط وإفريقيا السنوية الخامسة التي ينظمها Milken Institute في الفترة من 7 إلى 8 من ديسمبر لعام 2023 في Rosewood Hotel بأبو ظبي. وموضوع هذا العام هو "تخطي التعقيدات عن طريق التعاون"، والذي يسلط الضوء على أهمية قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يتعاونون معًا لمعالجة القضايا الحيوية التي تواجه المنطقة والعالم بأسره.

صرح Richard Ditizio ، الرئيس التنفيذي في Milken Institute، قائلاً: "ستركز قمة الشرق الأوسط وإفريقيا هذا العام على التوصل إلى حلول لبعض التحديات الكامنة في المنطقة التي تحظى بأهمية عالمية". "لقد حددنا موعد حدثنا المهم بحيث يتوافق مع COP28 في دبي، مما يمنحنا منصة إضافية يمكننا عن طريقها تناول الموضوعات المناخية الحيوية، بدءًا من الاستثمار المستدام وحتى ضرورة تفعيل أنظمة غذائية مرنة وتنفيذ مشروعات زراعية غير ضارة بالمناخ، وعن طريق تعزيز سبل التعاون وتشجيع الحوار، فنحن نرى أن جلساتنا في COP وقمة الشرق الأوسط وإفريقيا ستسهم في تقديم حلول مبتكرة ورؤى لا تقدر بثمن تكفل تشكيل مستقبل مزدهر."

ستتضمن القمة حلقات نقاش وجلسات تفاعلية، من بينها الاستعداد للموجة التالية من الإنجازات الطبية الحيوية؛ ومستقبل الماضي: بناء جسور التفاهم العابرة للحدود بالاستعانة بالسياحة الثقافية والتراثية؛ والاقتصاد التكنولوجي الجديد: تحويل التحديات إلى فرص؛ وظهور البدائل: إعادة تشكيل إدارة الاستثمار؛ وما وراء الحدود: الاتجاهات الكبرى التي تشكل المستقبل؛ والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ: الاستثمار في وسائل التكيف والتخفيف؛ والمدن المعمرة: تهيئة البيئات المثالية لقضاء فترة شيخوخة صحية؛ والمزيد.

بالإضافة إلى المناقشات المتعمقة، ستتوفر للحاضرين فرصة التواصل مع أقرانهم في الصناعة والمستثمرين المحتملين وممثلي الحكومة، مما يوفر فرصًا للتعاون والنمو. وسيشارك أكثر 200 من قادة القطاع الحكومي والترفيهي والعمل الخيري ومجتمع الاستثمار خبراتهم الكبيرة، ومن بينهم صاحب السمو الملكي، الأمير تركي الفيصل آل سعود، رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ وصاحب السعادة، السيد Iván Duque Márquez، الرئيس الثالث والثلاثون لكولومبيا؛ وصاحب السعادة، السيد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وصاحب السعادة، السيد خلدون خليفة المبارك، المدير الإداري والمدير التنفيذي لمجموعة Mubadala؛ وصاحبة السعادة، السيدة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بمصر؛ وRostin Behnam، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة؛ وJoseph McMonigle، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي؛ وAmos Hochstein، نائب مساعد وكبير مستشاري الرئيس لشؤون الطاقة والاستثمار، مجلس الأمن القومي، البيت الأبيض؛ وNaval Ravikant، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي السابق في AngelList؛ وJake Levine، رئيس قسم شؤون المناخ في مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية؛ وJason Bordoff، المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا.

يلتزم Milken Institute التزامًا طويل الأمد بتقديم حلول للقضايا العالمية، وقمة الشرق الأوسط وإفريقيا هذه شهادة على ذلك الالتزام، وعن طريق جمع أصحاب المصلحة من كل القطاعات وتعزيز سبل التعاون في ما بينهم، تهدف القمة إلى إحداث تأثير دائم على النمو الاقتصادي والتنمية في المنطقة.

تتضمن الشركات والمؤسسات المشاركة في هذه القمة، Mubadala Investment Company وBridgewater Associates وCiti وNEOM وSoftbank Investment Advisors وUBS AG وDubai Holdings.

سيعمد Milken Institute إلى بث الجلسات العامة لقمة الشرق الأوسط وإفريقيا مباشرةً، هادفًا بذلك إلى وصول الحدث إلى قاعدة أكبر من الجمهور. راجع جدول أعمال المؤتمر وشاهد الجلسات هنا .

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نبذة عن Milken Institute

يعد Milken Institute مؤسسة فكرية غير ربحية ومستقلة ينصب تركيزها على تسريع وتيرة التقدم بغية تمهيد الطريق لحياة أفضل، ومع التركيز على الصحة المالية والجسدية والعقلية والبيئية، فإننا نجمع أفضل الأفكار والموارد المبتكرة بغية رسم خطط لمعالجة بعض أهم القضايا العالمية العاجلة والمستقبلية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة

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