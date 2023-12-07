تدشين أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم في دبي

MENAFN - AETOSWire) دشّنأكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية" في دبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : "دولة الإمارات تتبنى رؤية واضحة وأهداف محددة للتحول إلى واحدة من أكثر دول العالم استدامة، وهو ما يتضح في إطلاقها مشاريع نوعية للطاقة النظيفة والمتجددة بحلول مبتكرة تدمجها في مختلف المجالات الاقتصادية... ومجمع الطاقة الشمسية يعكس التزامنا بتأسيس بنية تحتية عالمية المستوى تحقق أهداف الاستدامة وتضع أسس متينة لمستقبل صديق للبيئة".

ستصل القدرة الإنتاجية للمرحلة الرابعة، التي تمتد على مساحة 44 كيلومتراً مربعاً، إلى 950 ميجاوات وتستخدم ثلاث تقنيات مشتركة تشمل منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاوات، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات، باستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم وفق نظام المنتج المُستقِل للطاقة، فيما يضم المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5,907 ميجاوات ساعة، وذلك وفق غينيس للأرقام القياسية العالمية. ويستخدم المشروع 70,000 من المرايا (heliostats) التي تتبع حركة الشمس.

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن المشروع سيزود ما يقرب من 320 ألف مسكن بالطاقة النظيفة والمستدامة، ويخفض انبعاثات الكربون بحوالي 1.6 مليون طن سنوياً، ما يعزز دور دبي كقطب عالمي رائد في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والعمل المناخي.

وأشاد معالي سعيد الطاير بجهود شركاء هيئة كهرباء ومياه دبي في تنفيذ هذا المشروع الرائد وفق أعلى المعايير العالمية وباستخدام أكثر التقنيات تطوراً على مستوى العالم. وقد أسست الهيئة مع الائتلاف الذي تقوده "أكوا باور" السعودية شركة "نور للطاقة 1" لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وتمتلك الهيئة 51% من الشركة بينما تمتلك "أكوا باور" 25% و"صندوق طريق الحرير" الصيني 24%.