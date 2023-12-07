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الذهب لا يناسب ذائقة المراهقات

12/7/2023 2:23:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تبدو أن التغييرات الكثيرة التي طالت معظم المجتمعات بما فيها مجتمعنا، قد وصلت حتى إلى الذائقة، وغيرّت بعض المفاهيم، بما فيها النظرة التقليدية النسائية للذهب، وبتنا نشهد حالة واضحة من عزوف المراهقات على ارتداء الذهب كحلية وزينة، بعدما كان مرادفا لهما في معظم الأوقات وعلى الأخص في المناسبات والتجمعات.
وأسهم هذا التغيير في تحول الذهب إلى فكرة ((خزينة بدل الزينة)) بعدما باتت المراهقات ينظرن إلى زينته على أنها مجرد موضة قديمة، وتفضيلهن الإكسسوارات الجميلة والرخيصة والتي يرين أنها تواكب العصر أكثر، ناهيك عن اتساع تشكيلتها التي تتوفر بمختلف الأشكال والألوان.
الهدية فقط
تجزم جنى حمد بشر (17 سنة) أن اهتمامها فيما يتعلق بالزينة ينصب فقط على الإكسسوارات المصنوعة يدويا، وتؤكد أنها تحرص على شراء هذا النوع من الإكسسوارات.
وتضيف ((لا يشكل الذهب أي أهمية بالنسبة لي)).
وتعلق ضاحكة ((يمكنني أن أرتديه في حالة واحدة، إن جاءني هدية من الوالد)).
خيوط وخرز
بدورها، تفضل نادين ماجد (17 سنة) الإكسسوارات المصنوعة من الخيوط والخرز على الذهب، وتقول ((أرى أن الذهب من وجهة نظري الخاصة يناسب كبار السن فقط، ولا يتناسب أبدًا مع لباس المراهقات العصري)).
تعلم احترافي
تهتم رغد ماجد (15 سنة) بشراء المكياج وتعلم استخدامه بشكل احترافي على امتلاك الذهب، وتقول ((لا يعجبني لون الذهب، وحسب تصوري فإنه ليس أكثر من موضة قديمة)).
أما رودينا إبراهيم (14 سنة) فتؤكد أنها لم تزر سوق الذهب، ولا تعلم ما إن كانت ستجد فيه ما يناسبها، مبينة أنها تكتفي بالتزين بالاكسسوارات الملونة.
ولا ترى روز السليم (17 سنة) أنه هناك فارق كبير بالنسبة إليها بين شراء الذهب أو الإكسسوارات، وتؤكد أنها لا تكترث بامتلاك أي منهما.
من جانبها، تتوقع ليان سعيد (16 سنة) أن العمر يلعب دورًا مؤثرًا في ذاقتها الحالية لكون الذهب بعيد عن اهتمامها رغم يقينها بأهميته.
أوفر للعائلات
تقارن والدة نادين ورغد ماجد بين رغبات بناتها ورغبتها ورغبات جيلها حين كن بعمرهن، وتقول ((بناتي لا يهتممن للذهب ولا حتى للألماس، وعند إجبارهن على شراء حلي ذهبية فإنهن يخترن الذهب الأبيض والقطع الناعمة القريبة جدًا إلى الإكسسوارات على خلافنا في السابق حين كنا نبتعد ونتجنب قطع الذهب الخفيفة التي لا تحمل صفات الذهب الخالص)).
وتضيف ((أعتقد أن تغير البنات حاليا جيد ومناسب للأسر، فالإكسسوارات رخيصة وهي تناسب رغبات البنات المستمرة في التجديد والتنويع، ولذا ربما تصطدم رغباتهن بالتجديد بالخسارة التي قد تلحق بهن عند الرغبة في بيع الذهب واستبداله، على عكس الحال مع الإكسسوارات غير المطلفة)).
تعبير عن الغنى
توضح نجلاء والدة رودينا إبراهيم أن ارتداء الذهب كان في السابق تعبيرا عن الحالة المادية لمن ترتديه، وتعبير عن غنى عائلتها، لكنه لم يعد اليوم يحمل ذات القيمة الرمزية للدلالة عن الغنى المادي أمام الجوالات والألعاب الإلكترونية وتنوع الإكسسوارات التي تتماشى وتلائم كل الفئات العمرية، وهذا لا يوفر الذهب.
وتقول ((في السابق كان الذهب من علامات الأنوثة والثراء، وكان وسيلة يعبر بها الآباء لبناتهم عن المحبة والاهتمام)).
ذوق خاص
تبين الأخصائية النفسية في مستشفى الشفاء التخصصي بنجران شادن حمدي أن ((لكل امرأة ذوقها الخاص، وكل جيل يختلف عن الجيل الآخر، ومن هذه الاختلافات، الأذواق)).
وتتابع ((نتيجة مواكبة العصر وانتشار الإكسسوارات الجميلة والرخيصة الثمن واختلاف أشكالها وألوانها أيضًا تكون هي الأقرب والأجمل والجاذبة بالنسبة للمراهقات، وحتى لغير المراهقات، لدرجة أن أغلبية النساء من الأجيال السابقة يستبدلن الذهب بالإكسسورات، وبالتالي يمكن أن نتوقع أن الذهب يتخلى عن مكانته فيما يتعلق بالزينة لصالح منافسين آخرين)).
لماذا بدأت المراهقات تفضيل الإكسسوارات على الذهب؟
ـ رخص سعرها مقارنة بالذهب
ـ اختلاف الألوان والأشكال الجاذبة
ـ كونها عملية أكثر من الذهب
ـ تتناسب مع الملابس التي ترتديها المراهقات
ـ تأثير المجتمع الذي تعيش فيه المراهقة
ـ رغبتهم المستمرة في التجديد وهو ما توفره الاكسسوارات
ـ لم يعد الذهب تعبير وحيد عن ثراء العائلة وغناها

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