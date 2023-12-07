Thursday, 07 December 2023 11:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتفال بالتميز في البناء جوائز Big 5 Global Impact تتوج الفائزين في 19 فئة

12/7/2023 2:23:42 PM
(MENAFN- Al Watan) خلال حفل توزيع الجوائز الفاخر الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي الليلة الماضية، أعلنت شركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض "Big 5 Global" عن أسماء الفائزين بجوائز " Big 5 Global للتأثير" ضمن 19 فئة.
تكرم الجوائز الابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا والإنجازات الرقمية في صناعة البناء، حيث تم منح الجوائز لأبرز الشخصيات والمشاريع والمبادرات والمنظمات.
وتعليقاً على ذلك، قالت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات بشركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Global:"في كل عام ، يشرفنا أن نكرم الشركات والأشخاص الذين يقفون وراء المشاريع الضخمة والمؤثرة في قطاع البناء. لقد أصبحت جوائز Big 5 Global Impact مرادفاً لإلهام تحول الصناعة، والاحتفال بالنجاح في التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي".
بدأ الاحتفال بتقديم جائزة Big 5 Global لأفضل انجاز لهذا العام، وهي الأولى من نوعها لجوائز Big 5 Global Impact، لسعادة الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة السابق في دولة الإمارات العربية المتحدة لتأثيره ومساهمته في مشاريع البناء والتنمية المستدامة.
وتم اختيار الفائزين على أساس الجدارة والتميز من قبل لجنة مستقلة ودولية من أبرز خبراء الصناعة، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والقادة.
وحضر حفل توزيع الجوائز عدد من كبار الشخصيات من القطاعين العام والخاص بما في ذلك وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبلدية دبي، وشركة البواني القابضة، ومجموعة روشن.
وتقديراً للتحول التكنولوجي في الصناعة وتبني الابتكار، قدمت المهندسة نسيبة المرزوقي، مدير الدراسات والبحوث والتطوير والرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة الطاقة والبنية التحتية جائزة التحول الرقمي للعام إلى شركة ريتال للتطوير الحضري.
كما تعمل جوائز Big 5 Global Impact كمنصة متميزة لعرض الممارسات المستدامة والابتكار في صناعة البناء والتشييد، مما يساهم في الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
ومن ضمن الجوائز التي أشادت بمساهمة الصناعة في بناء مستقبل أكثر استدامة ، مبادرة صافي الكربون الصفري للعام، التي فازت بها مدينة مصدر عن The Link - CO-LAB building. وتعليقاً على ذلك، قال كريس وان، المدير المساعد للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مدينة مصدر: "هذه الجائزة خاصة جدا بالنسبة لنا حيث تعمل كنقطة إثبات في رحلتنا على الطريق إلى صافي الصفر. جوائز Big 5 Global Impact Awards هي برنامج جوائز معترف به عالمياً وقد شعرنا بأهمية المشاركة في الجوائز لأننا نعمل مع العديد من أصحاب المصلحة في الصناعة".
الجوائز حظيت برعاية عالية المستوى حيث الراعي الذهبي، البواني، راعي الفئة بيتام BETAM وراعي الاستقبال شركة كيو إنترناشيونال للاستشارات KEO International Consultants.
الفائزون بجوائز Big 5 Global Impact لعام 2023:





















































































الفئة الجائزة
الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة السابق في دولة الإمارات العربية المتحدة جائزة أفضل إنجاز لهذا العام
ماجد المنصوري، نائب المدير التنفيذي، متحف المستقبل رائد الاستدامة للعام
جويل باور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيترا للإنشاءات Citra Construction أفضل رائد في مجال التكنولوجيا للعام
قطرييف, ايجيس Qatareef, Egis مبادرة العام المستدامة
تقنية بيم، مجموعة روشن أفضل استخدام للتكنولوجيا لهذا العام
معهد شوبا للتميز الإنشائي + مبادرات الشرف والفخر مبادرة القوى العاملة في المستقبل
جزيرة الجبيل، ليد للتطوير العقاري LEAD مبادرة الحفاظ على التراث لهذا العام
المدينة المستدامة، القابضة SEE مجتمع المستقبل
فيبينغو للتنمية المحدودة، سينتوم العقارية مبادرة التدوير للعام
جينسلر الشرق الأوسط جائزة التنوع والمساواة والشمول
ذا لينك - مبنى CO-LAB، مدينة مصدر مبادرة العام لصافي الكربون الصفري
30 مليون متر مكعب محطة معالجة النفايات السائلة المشتركة - مياه الصرف الصحي، شركة MaRS لخدمات التخطيط والهندسة مشروع التوأم الرقمي للعام
شركة ريتال للتطوير العمراني التحول الرقمي للعام
المدينة المستدامة جزيرة ياس، سي القابضة مشروع الرقمنة للعام
شركة إعادة إعمار بيروت للألمنيوم والزجاج والهندسة والمقاولات (ALGECO) مشروع التعديل التحديثي للعام
فندق البحر الأحمر شيبارة الجنوبي، المملكة العربية السعودية، جرانكرافت للإنشاءات مشروع البناء المسبق والبناء المعياري للعام
مشروع مشترك بين شركة ماتيتو المحدودة، أوراسكوم للإنشاءات، شركة المقاولون العرب، شركة حسن علام للإنشاءات، الخطيب والعلمي شراكة العام
بلدية دبي أفضل شركة بناء مبتكرة للعام
ميدان مدينة مصدر، مدينة مصدر مشروع البناء المستدام للعام
شركة البحر الأحمر الدولية منظمة البناء المستدام للعام

MENAFN07122023000089011017ID1107556950

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث