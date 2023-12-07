الاحتفال بالتميز في البناء جوائز Big 5 Global Impact تتوج الفائزين في 19 فئة

الاحتفال بالتميز في البناء جوائز Big 5 Global Impact تتوج الفائزين في 19 فئة
التاريخ
12/7/2023 2:23:42 PM
(MENAFN- Al Watan) خلال حفل توزيع الجوائز الفاخر الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي الليلة الماضية، أعلنت شركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض "Big 5 Global" عن أسماء الفائزين بجوائز " Big 5 Global للتأثير" ضمن 19 فئة.
تكرم الجوائز الابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا والإنجازات الرقمية في صناعة البناء، حيث تم منح الجوائز لأبرز الشخصيات والمشاريع والمبادرات والمنظمات.
وتعليقاً على ذلك، قالت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات بشركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Global:"في كل عام ، يشرفنا أن نكرم الشركات والأشخاص الذين يقفون وراء المشاريع الضخمة والمؤثرة في قطاع البناء. لقد أصبحت جوائز Big 5 Global Impact مرادفاً لإلهام تحول الصناعة، والاحتفال بالنجاح في التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي".
بدأ الاحتفال بتقديم جائزة Big 5 Global لأفضل انجاز لهذا العام، وهي الأولى من نوعها لجوائز Big 5 Global Impact، لسعادة الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة السابق في دولة الإمارات العربية المتحدة لتأثيره ومساهمته في مشاريع البناء والتنمية المستدامة.
وتم اختيار الفائزين على أساس الجدارة والتميز من قبل لجنة مستقلة ودولية من أبرز خبراء الصناعة، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والقادة.
وحضر حفل توزيع الجوائز عدد من كبار الشخصيات من القطاعين العام والخاص بما في ذلك وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبلدية دبي، وشركة البواني القابضة، ومجموعة روشن.
وتقديراً للتحول التكنولوجي في الصناعة وتبني الابتكار، قدمت المهندسة نسيبة المرزوقي، مدير الدراسات والبحوث والتطوير والرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة الطاقة والبنية التحتية جائزة التحول الرقمي للعام إلى شركة ريتال للتطوير الحضري.
كما تعمل جوائز Big 5 Global Impact كمنصة متميزة لعرض الممارسات المستدامة والابتكار في صناعة البناء والتشييد، مما يساهم في الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
ومن ضمن الجوائز التي أشادت بمساهمة الصناعة في بناء مستقبل أكثر استدامة ، مبادرة صافي الكربون الصفري للعام، التي فازت بها مدينة مصدر عن The Link - CO-LAB building. وتعليقاً على ذلك، قال كريس وان، المدير المساعد للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مدينة مصدر: "هذه الجائزة خاصة جدا بالنسبة لنا حيث تعمل كنقطة إثبات في رحلتنا على الطريق إلى صافي الصفر. جوائز Big 5 Global Impact Awards هي برنامج جوائز معترف به عالمياً وقد شعرنا بأهمية المشاركة في الجوائز لأننا نعمل مع العديد من أصحاب المصلحة في الصناعة".
الجوائز حظيت برعاية عالية المستوى حيث الراعي الذهبي، البواني، راعي الفئة بيتام BETAM وراعي الاستقبال شركة كيو إنترناشيونال للاستشارات KEO International Consultants.
الفائزون بجوائز Big 5 Global Impact لعام 2023:
| الفئة
| الجائزة
| الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة السابق في دولة الإمارات العربية المتحدة
| جائزة أفضل إنجاز لهذا العام
| ماجد المنصوري، نائب المدير التنفيذي، متحف المستقبل
| رائد الاستدامة للعام
| جويل باور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيترا للإنشاءات Citra Construction
| أفضل رائد في مجال التكنولوجيا للعام
| قطرييف, ايجيس Qatareef, Egis
| مبادرة العام المستدامة
| تقنية بيم، مجموعة روشن
| أفضل استخدام للتكنولوجيا لهذا العام
| معهد شوبا للتميز الإنشائي + مبادرات الشرف والفخر
| مبادرة القوى العاملة في المستقبل
| جزيرة الجبيل، ليد للتطوير العقاري LEAD
| مبادرة الحفاظ على التراث لهذا العام
| المدينة المستدامة، القابضة SEE
| مجتمع المستقبل
| فيبينغو للتنمية المحدودة، سينتوم العقارية
| مبادرة التدوير للعام
| جينسلر الشرق الأوسط
| جائزة التنوع والمساواة والشمول
| ذا لينك - مبنى CO-LAB، مدينة مصدر
| مبادرة العام لصافي الكربون الصفري
| 30 مليون متر مكعب محطة معالجة النفايات السائلة المشتركة - مياه الصرف الصحي، شركة MaRS لخدمات التخطيط والهندسة
| مشروع التوأم الرقمي للعام
| شركة ريتال للتطوير العمراني
| التحول الرقمي للعام
| المدينة المستدامة جزيرة ياس، سي القابضة
| مشروع الرقمنة للعام
| شركة إعادة إعمار بيروت للألمنيوم والزجاج والهندسة والمقاولات (ALGECO)
| مشروع التعديل التحديثي للعام
| فندق البحر الأحمر شيبارة الجنوبي، المملكة العربية السعودية، جرانكرافت للإنشاءات
| مشروع البناء المسبق والبناء المعياري للعام
| مشروع مشترك بين شركة ماتيتو المحدودة، أوراسكوم للإنشاءات، شركة المقاولون العرب، شركة حسن علام للإنشاءات، الخطيب والعلمي
| شراكة العام
| بلدية دبي
| أفضل شركة بناء مبتكرة للعام
| ميدان مدينة مصدر، مدينة مصدر
| مشروع البناء المستدام للعام
| شركة البحر الأحمر الدولية
| منظمة البناء المستدام للعام
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