“زين” تحقق فئة القيادة في التصنيف الصادر عن المنتدى العالمي للطفل

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت "زين" عن تقدمها في سُلَّم التصنيف الصادر عن "المنتدى العالمي للطفل"، والذي وصف في تقريره الذي يحمل عنوان "حالة حقوق الطفل والأعمال التجارية 2023" "زين" بـ "قائدة"، بعد أن سجلت معدل 8.4/10، وهو مركز متقدم جداً، إذ يبلغ متوسط قطاع تقنية المعلومات والاتصالات 5.8/10، بينما يبلغ متوسط الشركات العالمية التي خضعت للقياس والتصنيف 4.9/10. وأشارت "زين " أنَّها جاءت ضمن أكبر خمس شركات في قطاع التقنية و الاتصالات عالمياً، وفي المركز الـ 21 على مستوى كافة قطاعات الشركات في العالم.
وجاء هذا التصنيف نتيجةً للجهود التي قامت بها "زين" بهدف زيادة الوعي حول حقوق الأطفال والسلامة عبر الإنترنت، أبرزها ما أعلنت عنه "زين السعودية" مؤخراً بتوقيعها اتفاقية مع برنامج الأمان الأسري، وذلك ضمن إستراتيجيتها للتنمية المستدامة وحماية حقوق الطفل، ولتكون شريكاً إستراتيجياً لمشروع "خط مساندة الطفل" في المملكة، والتي تهدف إلى توفير منظومةٍ متكاملة لدعم أجيال المستقبل، من خلال ضمان سلامة الأطفال في العالمين الحقيقي والرقمي. وستدعم "زين السعودية" خط مساندة الطفل من خلال رفع الوعي بأهمية هذا المشروع عبر حملاتٍ تثقيفية ومحتوىً هادف.كما تعمل "زين السعودية" على تنفيذ آلياتٍ لحظر أي مواد تشكل تهديداً للوعي الفكري لدى الأطفال أو قد تسهم في انحرافهم، كجزءٍ من مبادرتها مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومذكرة التفاهم الموقعة بينهما للعمل على تعزيز الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل،كما خصصت مجموعةً من الإجراءات عبر موقعها الإلكتروني بهدف توفير الأدوات اللازمة لأولياء الأمور لمراقبة أطفالهم وحمايتهم من مخاطر استخدام الإنترنت، ووفرت دليلاً متخصصاً لذلك لتسهيل مهمتهم.
الجدير بالذكر أنَّ "زين السعودية" احتفلت مؤخراً باليوم العالمي للطفل عبر مجموعةٍ من الفعاليات استهدفت زيادة التوعية للأطفال بخط مساندة الطفل في الرياض، وقد حضرها أكثر من 3500 طفل في الرياض ومكة المكرمة.
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