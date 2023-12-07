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“زين” تحقق فئة القيادة في التصنيف الصادر عن المنتدى العالمي للطفل

12/7/2023 2:23:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت "زين" عن تقدمها في سُلَّم التصنيف الصادر عن "المنتدى العالمي للطفل"، والذي وصف في تقريره الذي يحمل عنوان "حالة حقوق الطفل والأعمال التجارية 2023" "زين" بـ "قائدة"، بعد أن سجلت معدل 8.4/10، وهو مركز متقدم جداً، إذ يبلغ متوسط قطاع تقنية المعلومات والاتصالات 5.8/10، بينما يبلغ متوسط الشركات العالمية التي خضعت للقياس والتصنيف 4.9/10. وأشارت "زين " أنَّها جاءت ضمن أكبر خمس شركات في قطاع التقنية و الاتصالات عالمياً، وفي المركز الـ 21 على مستوى كافة قطاعات الشركات في العالم.
وجاء هذا التصنيف نتيجةً للجهود التي قامت بها "زين" بهدف زيادة الوعي حول حقوق الأطفال والسلامة عبر الإنترنت، أبرزها ما أعلنت عنه "زين السعودية" مؤخراً بتوقيعها اتفاقية مع برنامج الأمان الأسري، وذلك ضمن إستراتيجيتها للتنمية المستدامة وحماية حقوق الطفل، ولتكون شريكاً إستراتيجياً لمشروع "خط مساندة الطفل" في المملكة، والتي تهدف إلى توفير منظومةٍ متكاملة لدعم أجيال المستقبل، من خلال ضمان سلامة الأطفال في العالمين الحقيقي والرقمي. وستدعم "زين السعودية" خط مساندة الطفل من خلال رفع الوعي بأهمية هذا المشروع عبر حملاتٍ تثقيفية ومحتوىً هادف.كما تعمل "زين السعودية" على تنفيذ آلياتٍ لحظر أي مواد تشكل تهديداً للوعي الفكري لدى الأطفال أو قد تسهم في انحرافهم، كجزءٍ من مبادرتها مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومذكرة التفاهم الموقعة بينهما للعمل على تعزيز الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل،كما خصصت مجموعةً من الإجراءات عبر موقعها الإلكتروني بهدف توفير الأدوات اللازمة لأولياء الأمور لمراقبة أطفالهم وحمايتهم من مخاطر استخدام الإنترنت، ووفرت دليلاً متخصصاً لذلك لتسهيل مهمتهم.
الجدير بالذكر أنَّ "زين السعودية" احتفلت مؤخراً باليوم العالمي للطفل عبر مجموعةٍ من الفعاليات استهدفت زيادة التوعية للأطفال بخط مساندة الطفل في الرياض، وقد حضرها أكثر من 3500 طفل في الرياض ومكة المكرمة.

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