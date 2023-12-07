الغزواني يشدد على مشاريع نوعية وجاذبة للمتنزهين
التاريخ
12/7/2023 2:23:42 PM
(MENAFN
- Al Watan) وقف اليوم أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني على سير أعمال مشروع تطوير الواجهة البحرية وعدد من المشاريع البلدية بمركز الشقيق، بحضور محافظ الدرب فيصل بن وريك. وشدد أمين جازان على العمل وفق أعلى المعايير للخروج بمشاريع نوعية لجذب المتنزهين والزوار.
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