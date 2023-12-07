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الغزواني يشدد على مشاريع نوعية وجاذبة للمتنزهين

12/7/2023 2:23:42 PM
(MENAFN- Al Watan) وقف اليوم أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني على سير أعمال مشروع تطوير الواجهة البحرية وعدد من المشاريع البلدية بمركز الشقيق، بحضور محافظ الدرب فيصل بن وريك. وشدد أمين جازان على العمل وفق أعلى المعايير للخروج بمشاريع نوعية لجذب المتنزهين والزوار.

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