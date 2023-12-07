وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي

وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي
التاريخ
12/7/2023 2:23:41 PM
(MENAFN
- Al Watan) تلقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفياً، اليوم، من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي، بالإضافة إلى بحث الأوضاع الراهنة وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة تجاهها.
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