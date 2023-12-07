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وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي

12/7/2023 2:23:41 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفياً، اليوم، من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي، بالإضافة إلى بحث الأوضاع الراهنة وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة تجاهها.

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