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شراكات مجتمعية وتكريم المتطوعين في صبيا

12/7/2023 2:23:41 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، الفعالية الصباحية التي نظمتها البلدية بمناسبة "اليوم العالمي للتطوع" تحت شعار (يد العطاء) والتي أقيمت بمقر مبنى المحافظة بهدف تقدير جهود الجهات والقطاعات الداعمة والمشاركة في برامج المشاركات المجتمعية، وتقدير جهود شباب وشابات محافظة صبيا من المؤثرين لعام 2023، بجانب توقيع اتفاقيات شراكات مجتمعية تتعلق بإنشاء ملعب رياضي، وتحسين وبناء أسوار عدد من المقابر ومغاسل الموتى، وشراكات تطوعية في مجال التنظيم والرعاية للبرامج الثقافية والمبادرات.
وبين رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس محمد بن محسن خرمي، أن البلدية وفي ظل دعمها وتقديرها للجهود التطوعية، وتعزيزها لدور الجهات والقطاعات الحكومية العامة والخاصة والقطاع غير الربحي، نشرت ثقافة العمل التطوعي في منظومة القطاع البلدي، المساهمة في بناء شخصيات مجتمعية ذات أثر اجتماعي فاعل، تعميق القيم والمبادئ حول أهمية المحافظة على الممتلكات العامة، وتجسيد معاني التكامل والتعاون وتحقيق مبدأ الجسد الواحد.

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