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أمير نجران يرعى حفل يوم التطوع

12/7/2023 2:23:40 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حفل اليوم السعودي العالمي للتطوع الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بمناسبة يوم التطوع العالمي الذي يوافق الـ 5 من ديسمبر من كل عام، وذلك بمركز الفعاليات والمؤتمرات. وقام أمير منطقة نجران بافتتاح المعرض المصاحب للفعاليات الذي يتضمن مشاركة 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي
التطوع غريزة سعودية
وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، عن فخره بالمتطوعين والمتطوعات في جميع المجالات الإغاثية والخيرية والصحية والإسعافية وغيرها، والجهات الإشرافية التي بذلت جهودًا في تنظيم وخدمة العمل التطوعي وترسيخ مفهومه مؤكدًا أن التطوع غريزة لدى الإنسان السعودي ويسارع دائمًا للمشاركة والإسهام في أي عمل تطوعي فهو يعد سمة لدى مجتمعنا وواحدًا من قيمنا وثقافاتنا وعاداتنا.
37 ألف متطوع
من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عمر النعمي، أن الهدف من الفعاليات تسليط الضوء على العمل التطوعي، والتنافس بين الشباب والشابات في المجالات التطوعية، والعمل على تدريب وتأهيل المتطوعين إضافة إلى تعزيز قيم العمل التطوعي الذي تضمنته رؤية المملكة 2030 مبينًا أن المتطوعين في منطقة نجران بلغوا 37 ألف متطوع ومتطوعة نفذوا أكثر من 3600 فرصة تطوعية
عرض مرئي
وشاهد أمير منطقة نجران والحضور عرضًا مرئيًا للأعمال التطوعية ومن أهمها مبادرة الحي المتطوع لإزالة التشوه البصري بمنطقة نجران.
وفي نهاية الحفل كرّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الجهات المشاركة والداعمة للعمل التطوعي بالمنطقة كما تسلّم سموّه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

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