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هدف يستقبل الباحثين عن عمل في الدرب

12/7/2023 2:23:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تختتم جولة تنمية الموارد البشرية (هدف) بمنطقة جازان جولتها اليوم في محافظة الدائر لاستقبال طلبات الباحثين عن التوظيف، بعد تنقلها بين محافظة فرسان والدائر والدرب.
حيث استقبلت عددا من الشباب والفتيات الباحثين عن عمل في محافظة الدرب مساء أمس في حديقة المملكة بجوار بلدية الدرب.
وبينت "هدف" للباحثين عن عمل أن لديهم 350 دورة تدريبية مجانية في الموقع الإلكتروني، ولديهم خدمة التدريب على رأس العمل (تمهير) لمدة 6 أشهر بمكافاة مقطوعة بمبلغ 3 آلاف ريال لتطوير الخريجين بالإضافة لدعم صندوق الموارد البشرية للباحثين عن عمل، مؤكدين بأن لديهم توجيه وإرشاد وخدمات تمكين التدريب وخدمات التوظيف.

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