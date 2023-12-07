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جامعة نجران تستضيف اجتماع لجنة عمداء كليات طب الأسنان

12/7/2023 2:23:31 PM
(MENAFN- Al Watan) استضافت كلية طب الأسنان بجامعة نجران الأسبوع الماضي الاجتماع الـ36 للجنة عمداء كليات طب الأسنان بالمملكة، وذلك برعاية رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري، وحضور مدير عام طب الأسنان بوزارة الصحة الدكتور سعود أورفلي. ورحب رئيس الجامعة في كلمته الافتتاحية بعمداء كليات طب الأسنان، معربًا عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات تسهم في خدمة العملية التعليمية والمهنية.
بدوره، قدم عميد كلية طب الأسنان بالجامعة الدكتور أحمد العسيري، شكره لعمداء الكليات على تلبية الدعوة والحضور، لافتًا إلى أن الاجتماع ناقش حصر الاحتياج لسوق العمل في طب الأسنان، وخلق وظائف للخريجين إضافةً إلى تحديد آليات التعاون بين القطاعات التعليمية والصحية.

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