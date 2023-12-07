جامعة نجران تستضيف اجتماع لجنة عمداء كليات طب الأسنان

(MENAFN
- Al Watan) استضافت كلية طب الأسنان بجامعة نجران الأسبوع الماضي الاجتماع الـ36 للجنة عمداء كليات طب الأسنان بالمملكة، وذلك برعاية رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري، وحضور مدير عام طب الأسنان بوزارة الصحة الدكتور سعود أورفلي. ورحب رئيس الجامعة في كلمته الافتتاحية بعمداء كليات طب الأسنان، معربًا عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات تسهم في خدمة العملية التعليمية والمهنية.
بدوره، قدم عميد كلية طب الأسنان بالجامعة الدكتور أحمد العسيري، شكره لعمداء الكليات على تلبية الدعوة والحضور، لافتًا إلى أن الاجتماع ناقش حصر الاحتياج لسوق العمل في طب الأسنان، وخلق وظائف للخريجين إضافةً إلى تحديد آليات التعاون بين القطاعات التعليمية والصحية.
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