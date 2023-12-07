باكستان تدين بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
إسلام آباد/PNN/أدانت باكستان بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين والمرافق المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في الإيجاز الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس، أن العدوان الذي تمارسه إسرائيل على قطاع غزة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، وأن الوضع يتدهور بسرعة في القطاع، ما قد يترتب على ذلك من آثار لا رجعة فيها بالنسبة للقضية الفلسطينية وللسلام والأمن في المنطقة، مشددة على ضرورة تجنب مثل هذه النتيجة بأي ثمن.
وذكرت أن باكستان تنضم إلى موقف الأمين العام للأمم المتحدة في دعوته للمجتمع الدولي لإنهاء العدوان المستمر وتجنب وقوع كارثة إنسانية.
وقالت إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يؤدي مسؤوليته الأساسية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ويفرض وقفا فوريا غير مشروط لإطلاق النار، ويحمي سكان غزة من إبادة جماعية وشيكة.
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