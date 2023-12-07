باكستان تدين بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) إسلام آباد/PNN/أدانت باكستان بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين والمرافق المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة.



وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في الإيجاز الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس، أن العدوان الذي تمارسه إسرائيل على قطاع غزة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، وأن الوضع يتدهور بسرعة في القطاع، ما قد يترتب على ذلك من آثار لا رجعة فيها بالنسبة للقضية الفلسطينية وللسلام والأمن في المنطقة، مشددة على ضرورة تجنب مثل هذه النتيجة بأي ثمن.



وذكرت أن باكستان تنضم إلى موقف الأمين العام للأمم المتحدة في دعوته للمجتمع الدولي لإنهاء العدوان المستمر وتجنب وقوع كارثة إنسانية.



وقالت إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يؤدي مسؤوليته الأساسية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ويفرض وقفا فوريا غير مشروط لإطلاق النار، ويحمي سكان غزة من إبادة جماعية وشيكة.



