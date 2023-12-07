قطر تدين سماح الاحتلال للمستعمرين بتنظيم مسيرة في القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
الدوحة/PNN/أدانت دولة قطر سماح الاحتلال الإسرائيلي للمستعمرين بتنظيم مسيرة في القدس المحتلة، تحت شعار فرض السيطرة على القدس والمسجد الأقصى.
واعتبرت قطر، في بيان لوزارة خارجيتها، اليوم الخميس، أن هذه المسيرة استفزاز خطير للمشاعر، واعتداء صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس المحتلة.
وحذرت من المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدة أن من شأن هذه الخطوات الاستفزازية زيادة حالة الاحتقان وتوسيع دائرة العنف في المنطقة.
وشددت على ضرورة احترام الاحتلال الإسرائيلي للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف كل الخطوات التي تستهدف تغيير هذا الوضع، وأهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية المقدسات.
وطالبت المجتمع الدولي بتحرك عاجل لإلزام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف تعدياتها على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
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