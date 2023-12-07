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قطر تدين سماح الاحتلال للمستعمرين بتنظيم مسيرة في القدس

12/7/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الدوحة/PNN/أدانت دولة قطر سماح الاحتلال الإسرائيلي للمستعمرين بتنظيم مسيرة في القدس المحتلة، تحت شعار فرض السيطرة على القدس والمسجد الأقصى.

واعتبرت قطر، في بيان لوزارة خارجيتها، اليوم الخميس، أن هذه المسيرة استفزاز خطير للمشاعر، واعتداء صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس المحتلة.

وحذرت من المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدة أن من شأن هذه الخطوات الاستفزازية زيادة حالة الاحتقان وتوسيع دائرة العنف في المنطقة.

وشددت على ضرورة احترام الاحتلال الإسرائيلي للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف كل الخطوات التي تستهدف تغيير هذا الوضع، وأهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية المقدسات.

وطالبت المجتمع الدولي بتحرك عاجل لإلزام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف تعدياتها على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية.


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