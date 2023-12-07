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الاحتلال يعتقل 6 مواطنين في القدس المحتلة

12/7/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، ستة مواطنين في مدينة القدس المحتلة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صور باهر واعتقلت الشقيقين محمد وعبد حسن عميرة، وعامر عطون ونجله عمر.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتييين عبد الرحمن أبو مخ من مدينة باقة الغربية، ومحمود اغبارية من بلدة أم الفحم أثناء تواجدهما في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

ويتزامن اعتقال المواطنين الستة مع استعداد مستعمرين للقيام بمسيرة استفزازية في القدس المحتلة وبلدتها القديمة.


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