الاحتلال يعتقل 6 مواطنين في القدس المحتلة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، ستة مواطنين في مدينة القدس المحتلة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صور باهر واعتقلت الشقيقين محمد وعبد حسن عميرة، وعامر عطون ونجله عمر.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتييين عبد الرحمن أبو مخ من مدينة باقة الغربية، ومحمود اغبارية من بلدة أم الفحم أثناء تواجدهما في ساحات المسجد الأقصى المبارك.
ويتزامن اعتقال المواطنين الستة مع استعداد مستعمرين للقيام بمسيرة استفزازية في القدس المحتلة وبلدتها القديمة.
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